Hedef sıfır kayıp

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), 2026 yılının ocak ayında ölümlü trafik kazaları ve can kayıplarında belirgin bir azalma yaşandığını açıkladı. 2025 yılı Ocak ayında meydana gelen 7 ölümlü kazada 8 can kaybı yaşandığını belirten PGM, bu yılın aynı ayında ise sadece bir can kaybı olduğunu bildirdi.

PGM, trafik güvenliğinin sağlanması adına polis denetimlerinin her konuda devam edeceğini belirtti ve tüm sürücülere trafik kurallarına uymaya ve kazaların önlenmesinde katkı sağlama çağrısı yaptı.

“Trafik Kurallarına Uyarak Sen De Güvenli Trafiğe Katkı Yap” ve “Birlikte Yapabiliriz” sloganıyla PGM’den yapılan açıklamada, trafikte güvenlik seviyesini artırmak amacıyla Polis Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “toplum destekli polislik uygulamaları ve farkındalık çalışmaları” sonucunda, 2026 yılının Ocak ayında meydana gelen ölümlü trafik kaza sayısı ile yaşanan can kayıplarında, önceki yıla kıyasla belirgin bir düşüş sağlandığının görüldüğü kaydedildi.

Ocak 2025'te meydana gelen 7 kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, 2026 Ocak ayında ise bu sayının bir olduğuna dikkat çekildi.

236 kaza, bir can kaybı

2026'nın ilk ayında biri ölüme, 65'i yaralanmayla ve 170'i hasarla sonuçlanan toplam 236 trafik kazası meydana geldiği ifade edilen açıklamada, ölümle neticelenen kazada bir kişi yaşamını yitirirken, yaralanmayla sonuçlanan kazalarda ise 100 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, bir aylık dönemde meydana gelen trafik kazalarının başlıca sebeplerinin dikkatsiz sürüş, sürat, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve diğer sebepler olarak kayıtlara geçtiği kaydedildi.

Son bir haftanın bilançosu açıklandı

Bu arada KKTC'de bir haftada meydana gelen 48 trafik kazasında 12 kişi yaralanırken, bir kişi de hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı tarafından açıklanan haftalık trafik raporuna göre, 26 Ocak - 1 Şubat tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak ve yakın takip bulunuyor.

3 milyon 157 bin 200 TL'lik hasar oluşan kazaların 21'i Lefkoşa, 6'sı Gazimağusa, 11'i Girne, 3'ü Güzelyurt ve 7'si İskele'de meydana geldi.

15 sürücü tutuklandı

Ülke genelinde aynı tarihlerde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde kontrol edilen 16 bin 201 araç sürücüsünden 2 bin 689'u rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Toplam 216 araç trafikten men edilirken, 15 sürücü ise tutuklandı.

Sürücülerin 848'i sürat, 80'i mobil araçla tespit edilen sürat suçları, 10'u tehlikeli sürüş, 35'i dikkatsiz sürüş, 165'i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 15'i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 60'ı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6'sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 26 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 107'si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 226 trafik ışıklarına uymamak, 92'si muayenesiz araç kullanmak, 58'i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 6'sı yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak, 14'ü özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak, 25'i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 6'sı koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 20'si ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanma) ve 970'i diğer trafik suçlarından rapor edildi.