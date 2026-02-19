Cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da bir şahsın evine izinsiz girdiği gerekçesiyle tutuklanan O.A.’nın cebinde bulunan cam pipo içerisinde metamfetamin, makas ile metal kaşık üzerinde ise hintkeneviri kalıntısı tespit edildi. Zanlıdan alınan kan örneğinde ise sentetik cannabinoid ve hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu belirlendi.

Soruşturma amaçlı 10 gündür tutuklu olan zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, cezaevine gönderilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 9 Şubat saat 17.30 sıralarında Hamitköy’de H.B.’ye ait ikametgahın mutfak penceresi üzerindeki sinekliği elleriyle yırtarak, içeriye girdiğini ve mülke tecavüz ettiğini anlattı. Zanlının daha sonra açık vaziyetteki giriş kapısından çıkış yaptığını kaydeden polis, balkon içerisinde bulunan plastik saksının üzerine çıkarak kırılmasına neden olduğunu ve kasti hasara sebebiyet verdiğini aktardı.

5 dakikada yakalandı

Polis, zanlının olaydan 5 dakika sonra aynı yerde tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada kot pantolonunun sağ ön cebinde 17 santimetre uzunluğunda bıçak ile 14 santimetre uzunluğunda nimi marka makas bulunarak emare alındığını kaydetti.

Zanlının olay yerine kullanımındaki araçla geldiğinin tespit edildiğini belirten polis, araçta yapılan aramada uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo, makas ve sürücü kapısının iç cebinde üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal tatlı kaşığının bulunarak emare alındığını aktardı.

Zanlının aynı gün hastaneye götürülerek doktor kontrolünden geçirildiğini, darp ve cebir izi raporu temin edildiğini ve 2 adet 10 cc kan örneği alındığını kaydeden polis, konu emarelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderildiğini söyledi.

Polis memuru; yapılan analizler sonucunda cam pipo içerisinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı, makas ile metal kaşık üzerinde ise hintkeneviri kalıntısı tespit edildiği yönünde rapor temin edildiğini söyledi.

Kanında da uyuşturucu tespit edildi

Polis, zanlıdan alınan kan örneklerinde ise sentetik cannabinoid ve hintkeneviri türü uyuşturucu madde saptandığını açıkladı.

Polis, zanlının Lefkoşa Devlet Hastanesi Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirildiğini ve cezai sorumluluğunun tam olduğunun öğrenildiğini ifade etti. Polis, zanlının soruşturmaya etki etme olasılığının kalmadığını, KKTC vatandaşı olup Bostancı’da ikamet ettiğini ve benzer iki davadan yargılandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

