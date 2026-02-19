İstanbul’a gidemedi

Ercan Havalimanı’ndan ülkeden çıkış yapmak isteyen 23 yaşındaki T.Z.’nin çantasında mermi bulundu. İstanbul uçağına binemeyen zanlı tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlının 12 Şubat’ta Girne Limanı’ndan ülkeye giriş yaparken mermiyi beraberinde getirdiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 17 Şubat saat 15.45 sıralarında Ercan Havalimanı’nda “Kale 8” olarak bilinen X-ray cihazında, KKTC’den çıkış yapmak isteyen zanlının tasarrufundaki sırt çantası içerisinde 9 mm çapında, MKE 12 9P ibareli bir adet canlı mermi tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru; yapılan soruşturmada söz konusu merminin 12 Şubat tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada zanlı tarafından beraberinde getirilerek ithal edildiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Soruşturmanın yeni başladığını, temin edilmesi gereken ifadeler bulunduğunu belirten polis, 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

