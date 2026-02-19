Fiyatlar uçtu

Ömer KADİROĞLU

Girne’de kurulan Çarşamba Pazarı Ramazan ayı için alışveriş yapmaya gelenlerle dolup taştı. Ancak birçok ürünün fiyatı bütçeleri zorlarken, Ramazan sofrasının vazgeçilmesi olan hurmanın kilosu 700 lira oldu. Bazı meyve ve sebze fiyatlarında artış olurken, vatandaşlar bazı sebzelerin fiyatında geçen haftaya göre düşüş olduğunu söyledi.

Vatandaşlar, birçok ürünü fiyatı nedeniyle alamadıklarını belirterek, temel gıda maddelerinde yaşanan yükselişten şikayet etti.

Ne dediler…?

Ramazan Gani

“Ramazan ayına hazırlık yapmak için pazardan muz, domates, salatalık, biber gibi ürünler aldım. Meyve ve sebze fiyatları her zaman yükseliyor ve hiçbir zaman normal bir standartta olmuyor. Biz halk olarak bu durumdan hiç de memnun değiliz. Fiyatı yüksek diye alamadığımız ürünler oluyor. Pazar yeri marketlere oranlar fiyat biraz daha iyi olduğu için burayı tercih ediyoruz. İftar yapmak için hurma aldık. 400 ve daha ucuzu da var ama onlar biraz daha kalitesiz diye biraz daha yüksek fiyatlı olanından aldık. Genel olarak halkın durumu hiç de iyi değil.”

Baki Çınar

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak fiyatlar çok yüksek. Pazar yerine geldiğimiz zaman fiyatı yüksek diye alamadığımız ürünler oluyor. Elma 100-130 liradan satılıyor ve bu bizi etkiliyor alamıyoruz. Ramazan ayı başlıyor ve soframıza bütçemizin elverdiğince bir şeyler koyacağız. Eskiden bambaşkaydı, bolluk vardı. Bol bol rahatça alırdık ancak şimdilerde yine bolluk var fakat para yok. Beklentimiz bu fiyatların normale dönmesidir ancak hiç sanmıyorum. Üretim olmadığı için bu böyle devam edecek.”

Mustafa Aktaş

“Meyve ve sebze fiyatları çok yüksek. Türkiye’de fiyatlar buraya göre çok çok güzel ama burada mecbur kalıp bu fiyatlara meyve sebze alıyoruz. Fiyatı uygun olan meyve sebzeye yanaşıyoruz ancak fiyatı yüksek olanlardan uzak duruyoruz. Pazar yerinden eskisi gibi alışveriş yapamıyoruz. Maaşlar artıyor evet ama piyasa maaş artışlarının çok çok üzerinde gidiyor.”

Ayfer Kurnaz

“Pazar yeri fiyatları şu an için iyi durumdadır ancak Türkiye’ye göre pahalı burası. Pazar yerine geldiğimizde ihtiyaçlarımız azar azar alıyoruz. Bazı ürünlerin fiyatları uygun oluyor diye pazardan alışveriş yapmayı tercih ediyoruz.”

Yusuf Güner

“Pazardan Ramazan dolayısı ile evimizin ihtiyaçlarını almaya geldik. Pazar yerinde fiyatlar biraz düştü sanki. Pazar yerinde fiyatı yüksek gördüğüm 300 lira kilosu olan biberdir. Domates ve salatalıkta düşüş vardır. Patlıcan bu hafta 80 geçen hafta 170 liraydı. Ramazan boyunca soframızda Allah ne kısmet ettiyse onlar olacak.”

Serdar Karakaş

“Pazar yerinden meyve ve sebze almaya geldim. Bu hafta geçen haftaya kıyasla fiyatlar biraz daha iyi durumdadır. Eskisi gibi alışveriş yapamasak da ihtiyaçlarımızı azar azar alıyoruz. Bazen de fiyatı yüksek diye almaktan vazgeçtiğimiz ürünler oluyor.”

Meryem Özkansulu

“Pazar yerinden ceviz, domates, salatalık, kereviz, portakal almaya geldik. Pazar yerinin en pahalı ürünü 500 lira ile ceviz olduğunu gördüm. Fiyatından dolayı isteyip de alamadığımız ürünler oluyor. Oruç tutacağım ve iftar sofrasına canımızın istediği ne ise o olacak ama fiyatlar çok yüksek ve beklentimiz bu fiyatların düşmesidir.”

Dilek Bozoz

“Pazar yerinden yeşillik, salatalık, domates ve çocuğum için çilek aldım. Fiyatlar geçen hafta da bu hafta da biraz daha iyi. Bu hafta mantar ve salatalık geçen haftaya göre pahalı oldu. Fiyatı nedeniyle bu hafta mantar almak istedim ama alamadım. Ramazan ayı başlıyor ve oruç tutacağım. İftar soframız daha önce de olduğu gibi tavuk ve sebze yemekleri olacak.”

Kemal Aslı Beyoğlu

“Pazar yerinden alışveriş yapmaya geldik ve ihtiyaçlarımızı alıyoruz. Taze fasulye almak istedik ancak fiyatı 250 lira ve pahalı olduğu için almıyorum.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Hurma: 700 TL

Kestane: 450 TL

Çilek: 350 TL

Ayşe Kadın Fasulye: 250 TL

Hostes: 250 TL

Acı Biber: 230 TL

Ayrelli: 200 TL

Kivi: 200 TL

Mantar: 200 TL

Bezelye: 150 TL

Bakla: 150 TL

Üzüm: 150 TL

Armut: 150 TL

Kolokas: 130 TL

Cennet Hurma: 120 TL

Nar: 120 TL

Salatalık. 120 TL

Domates: 100 TL

Ispanak (üç Bağ): 100 TL

Elma: 100 TL

Kapya Biber:100

Patlıcan: 80 TL

Avokado: 75 TL

Çiçek Lahana: 70 TL

Pancar: 70 TL

Mandalina: 70 TL

Muz: 70 TL

Sarma Lahana: 60 TL

Kabak: 60 TL

Havuç: 60 TL

Portakal: 50 TL

Brokoli: 50 TL

Patates: 40 TL

Roka: 40 TL

Kollandro: 40 TL

Soğan: 30 TL

Marul: 30 TL

Gömeç: 25 TL

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026, 10:00