Denetimler sürüyor

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Bangladeş uyruklu M.A.I. (E-25-), P.N.I. (E-24) ve K.A. (E-29) Alayköy Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen denetimler esnasında tespit edildi.

KKTC’de ikamet izinsiz kalmak suçundan tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 2 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, 17 Şubat saat 17.30 sıralarında Alayköy Sanayi Bölgesi’nde Gönyeli Polis Karakolu ekiplerinin devriye görevi yaptığı sırada şüpheli hareketleri nedeniyle muhaceret kontrolü gerçekleştirildiğini anlattı. Polis, yapılan kontrolde M.A.I.’nın 15 Eylül 2025’ten itibaren 155 gün, P.N.I.’nin 21 Haziran 2022 itibaren bin 277 gün ve K.A.’nın 25 Ekim 2022’den itibaren bin 151 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi’nde soruşturma yapılması gerektiğini, zanlıların ihraç işlemleri için ilgili dairelerle yazışmalar gerçekleştirileceğini ifade eden polis, 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme; zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

