Ekipler müdahale etti

İskele’de etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hasara yol açtı. Özellikle Long Beach yolu üzerindeki refüjde bulunan aydınlatma ve elektrik direkleri rüzgarın etkisiyle devrildi, bazı ağaçlar da yol içerisine düştü.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve İskele Belediyesi ekipleri, meydana gelen hasarın giderilmesi ve bölgenin en kısa sürede güvenli hale getirilmesi için çalışma başlattı.

