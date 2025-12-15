12 yıldır Casino İşletmecileri Birliği başkanlığını yürüten Ahmet Arkın, sağlık sebeplerinden dolayı başkanlık görevinden istifa etti.
Ahmet Arkın’ın istifasının ardından Casino İşletmecileri Birliği başkanlığını vekaleten Asbaşkan Hasan Örek’in yürüteceği beklenmekte.
CİB’te Görev Değişimi, Ahmet Arkın İstifa etti
