CİB’te Görev Değişimi, Ahmet Arkın İstifa etti

12 yıldır Casino İşletmecileri Birliği başkanlığını yürüten Ahmet Arkın, sağlık sebeplerinden dolayı başkanlık görevinden istifa etti.
Ahmet Arkın’ın istifasının ardından Casino İşletmecileri Birliği başkanlığını vekaleten Asbaşkan Hasan Örek’in yürüteceği beklenmekte.
 

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025, 15:40
