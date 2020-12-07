Çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekmek için Yeniboğaziçi’nde etkinlik düzenlendi

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, 1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserlerinin Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayının ilk farkındalık etkinliğini Yeniboğaziçi Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirdi.

Verilen bilgiye göre; farkındalık yürüyüşünün de gerçekleştirildiği etkinlikte, bölge kadınlarının organize ettiği tatlı ve yemek kermesi düzenledi.

Etkinlikte çocukluk çağı kanserleri konusunda farkındalık yaratmak amaçlanırken, ebeveyn, öğretmen ve ilgilileri çocukluk çağı kanserlerinin belirtileri, sağlıklı beslenme, sporun yararları hakkında bilinçlendirmek amacıyla broşürler dağıtıldı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukluk çağı kanserlerinin tedavi edilebilir olduğuna işaret ederek, belirtileri doğru teşhis ve erken tanının hayat kurtarabildiğini söyledi.

Kocaismail, etkinliğin gerçekleşmesinde katkı koyan herkese teşekkür etti.