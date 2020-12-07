Savaş senaryosu

Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında 30 Kasım’dan bu yana 2 bin 100 personel aynı zamanda çok sayıda savaş gemisi, savaş uçağı ve saldırı helikopteriyle İskenderiye deniz bölgesinde düzenlenen “Medusa 10/2020” isimli büyük hava-deniz tatbikatının tamamlandığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Medusa Barış ve İstikrar Mesajı Gönderiyor” başlıklı haberinde, Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin bu tatbikatla bölgede barış, istikrar ve güvenlik mesajı gönderdiklerini öne sürdü.

Tatbikatın son aşamasının Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ile Mısırlı mevkidaşı General Mohamad Zaki tarafından Mısır Deniz Kuvvetleri’ne bağlı “LHD Anwar El Sadat” isimli helikopter gemisinden izlendiğini yazan gazete, Rum heyetin başında ise Milli Muhafız Kurmay Başkanı, Korgeneral Pervolarakis’in bulunduğunu belirtti.

Gazete heyette, Rum Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Haralambos ile Rum Yönetiminin Mısır Büyükelçisi Omiros Mavromatis’in yer aldığını da duyurdu.

İşgali önleme planı

Tatbikatın senaryosunun, kuzey Akdeniz kıyılarında bir bölgeyi işgal etmek isteyen düşmanların sözde amfibi hareketine dayandığını yazan gazete, beş ülkenin birliklerinin koordine olarak, buna karşılık verdiklerini bildirdi.

Tatbikatı organize edenlerin, ortak hava-deniz tatbikatının Akdeniz’deki deniz güvenliğinin güçlenmesini hedeflediğini vurguladıklarını ileten gazete, bu çerçevede asimetrik tehditlerle mücadele konulu tatbikatlar yanı sıra gerçek mermilerle, yaralıların taşınmasıyla ilgili, iletişim ve deniz kontrol, amfibi operasyonlar aynı zamanda arama-kurtarma tatbikatları gerçekleştirildiğini ifade etti.

Rum kesiminin tatbikata “İoannidis” açık deniz devriye gemisi ve 36 personelle katıldığını kaydeden gazete, Yunanistan’ın ise tatbikata iki fırkateyn, bir denizaltı, bir tank taşıma gemisi, saldırı helikopterleri, özel kuvvetler ve F-16 savaş uçaklarıyla katıldığını ekledi.