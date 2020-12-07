Önce Kıbrıs sorunu

Başrolünde Almanya’nın olduğu bazı AB ülkelerinin, 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Konseyi toplantısında, Türkiye’ye yaptırımlar uygulanmasıyla ilgili görüşmenin ertelenmesi çabalarını yoğunlaştırdığı bildirildi.

Alithia gazetesinde yer alan haberde, kritik zirvenin birkaç gün öncesinde perde gerisinin yoğun olduğu ve Brüksel’den gelen bilgilerin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Fransa ile Almanya arasında Türkiye’ye verilecek yanıt konusunda uzlaştırıcı bir öneride hemfikir olunması için inisiyatif üstlendiği iddia edildi.

Bugün Brüksel’de AB Dış İlişkiler Konseyi çalışmalarının gerçekleştirileceğini de yazan gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın burada üye ülkeler arasında hakim olan eğilimleri değerlendirmelerinin beklendiğine işaret etti.

Yunanistan’daki “Mega” televizyonunun yayımladığı habere göre, Brüksel’den ulaşan bilgilerin, Almanya’nın gözetimindeki bir grup ülkenin (Oruç Reis gemisinin Türkiye’ye geri döndüğü gibi) çeşitli argümanlarla yaptırımların uygulanmasının önlenmesiyle ilgili senaryoları ele aldıklarını yazan gazete, Almanya, İtalya, İspanya ve Malta’nın yaptırımlarla ilgili toplantının Mart ayındaki zirve toplantısına ertelenmesini hedeflediklerini belirtti.

Fransa, Avusturya, Slovenya ve Slovakya’nın ise istikrarlı bir şekilde Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın yanında olduğunu yazan gazete, “diplomatik kaynakların” ise Atina’nın “yasadışı sondajlar konusunda şahıslar ve şirketlere yaptırımlar uygulandığı Kıbrıs’ın durumu gibi, bazı hafif yaptırımlar gelmesini beklediğine” işaret etti.

Bununla birlikte Yunanistan’ın temel hedefinin, AB liderlerinin, Türkiye aleyhindeki belirli yaptırımların bir listesini hazırlaması için Avrupa Komisyonu’na yazılı bir direktif vermesi olduğunu yazan gazete, çünkü şu an her şeyin sözlü olduğunu, öte yandan yaptırımlar konusunun 2021 Mart ayındaki zirve toplantısına aktarılmayacağının güvenceye alınmak istendiğini de belirtti.

“Open Tv’nin” ifşa ettiği üzere, perde gerisindeki çabaların yoğun olduğunu ve Fransızların Almanlara, bugün yapılacak AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında ortak bir uzlaştırıcı öneri sunulmasını önerdiğini kaydeden gazete, önerinin içeriği konusunda uzlaşılması halinde, önümüzdeki Cuma günkü zirve toplantısında ileriye götürülmesi için bunun Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’e sunulacağını belirtti.

Gazete bu olasılık üzerine, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in ise geçtiğimiz Cuma akşamı yaptığı konuşmada “kışkırtıcı faaliyetlerini sürdürmesi durumunda, bunun Türkiye’nin bazı sonuçlarla karşı karşıya kalmayacağı anlamına gelmediğini açıkça belirtiklerini” ekledi.