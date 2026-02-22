‘Çok pişmanım’

Suna ERDEN

Lefkoşa’da trafikte seyir halinde olan aracın sürücüsünden şüphelenen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, yaptıkları kontrolde satışa hazır 6 pakette 10 gram uyuşturucu ele geçirirken, 42 yaşındaki Nijerya vatandaşı U.O.’yi tutukladı.

Zanlının evinde yapılan aramada da satışa hazır 9 ayrı pakette 135 gram kenevir ve 11 hap bulundu. Zanlının ifadesinde uyuşturucu satışı yaptığını itiraf ettiği açıklanırken, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede konuşan zanlı hasta olan babasının tedavi masraflarını karşılamak için suça bulaştığını iddia ederek “Çok üzgün ve pişmanın” dedi.

Polis olguları aktardı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru, 20 Şubat 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından trafikte şüpheli şekilde seyreden zanlının aracının durdurulduğunu anlattı.

Polis, zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada 6 ayrı pakette satışa hazır toplam 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis memuru, aynı gün zanlının Ortaköy’deki ikametgahında yapılan aramada 9 ayrı pakette satışa hazır 135 gram hintkeneviri, 11 adet hap ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 102 bin TL ve 445 sterlin nakit paranın bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Zanlının suçüstü hali gereği derdest edilerek tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını belirten polis, gönüllü ifade verdiğini; 10 Şubat tarihinde bir şahıstan 196 gram hintkeneviri ve 11 adet hap aldığını, 56 gramını birçok şahsa satarak maddi kazanç sağladığını itiraf ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, emarelerin analize gönderileceğini, zanlının uyuşturucu temin ettiği ve satış yaptığı şahısların tespitine yönelik araştırma yapılacağını, cep telefonunun inceleneceğini belirterek 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Gözyaşı döktü

Mahkemede söz alan zanlı, babasının geçen yıl kanser olduğunu, hastane ve ilaç masraflarını karşılayabilmek için bu suça karıştığını, üzgün ve pişman olduğunu beyan etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026, 02:44