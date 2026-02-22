Devamı gelecek

Suna ERDEN

KKTC İçişleri Bakanlığı Göç Yönetim Merkezi, Polis Genel Müdürlüğü ve ilçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda yürütülen denetimler devam ediyor. Gazimağusa başta olmak üzere Vadili, Akdoğan, Dörtyol, Lapta, Alsancak, Çayırova, Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 7, Lefkoşa’da ise 2 kişi olmak üzere toplam 9 kaçak tespit edildi.

Lefkoşa’da tespit edilen Yemen uyruklu A.W.A.A.N. (E-22) ile A.H.S.D.A.A.A (E-24) tutuklanarak, “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Yemen uyruklu kaçaklar 3 gün hücrede kalacak

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlıların 20 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa’da tespit edildiklerini anlattı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde A.W.A.A.N.’nin 27 Şubat 2025 tarihinden itibaren toplam 268 gün, A.H.S.D.A.A.A.’nın ise 28 Şubat 2025 tarihinden itibaren toplam 267 gün KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını ve haklarında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi nezdinde gerekli araştırmanın yapılması gerektiğini kaydeden polis, ihraç işlemleri başlatılacağını da belirterek, 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Diğer bölgelerde 7 kişi yakalandı

Öte yandan Göç Yönetim Merkezi’nden verilen bilgiye göre; Gazimağusa başta olmak üzere Vadili, Akdoğan, Dörtyol, Lapta, Alsancak, Çayırova, Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde gerçekleştirildi. Ayrıca Haspolat Sanayi Bölgesi ile Haspolat köy merkezinde kontroller yapıldı.

Kırsal alanlarda yoğunlaştırılan uygulamalarda, ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı ve deport (sınır dışı) sürecinin devreye alındığı bildirildi.

Göç Yönetim Merkezi, kamu düzeninin korunması ve kayıt dışı ikametin önlenmesi amacıyla denetimlerin önümüzdeki günlerde de köyler ve merkez bölgeler dahil olmak üzere aralıksız devam edeceğini açıkladı.

