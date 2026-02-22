Ziyaretçiler rahatsız

Ömer KADİROĞLU

Ülkenin simge yapıları arasında yer alan Girne Kalesi ile St. Hilarion’da yaşanan bakımsızlık, ziyaretçilerin tepkisine neden oluyor.

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi yapılardaki mevcut durum, ülke turizmi açısından olumsuz bir görüntü oluşturuyor.

Okunmayan tabelalar, paslı turnikeler, telle bağlanmış tuvalet kapıları, paslı aynalar, kırık yönlendirme levhaları, paslı zincirlerle kapatılmış bölümler turistlerin hem şaşkınlık hem üzüntü yaşamasına neden olurken, otlarla kaplı tarihi yapının kaderine terk edildiğini açıkça gösteriyor.

Kalenin çevresi çöple kaplı

St. Hilarion Kalesi’nin girişinde, kale hakkında bilgi veren üzeri kiremit kaplı tabelanın kiremitlerinin bir kısmının yerinde olmadığı ve yazıların okunamaz halde bulunduğu gözlemleniyor. Turistik eşya satışı yapılan ve kafeterya olarak hizmet veren yapının çatısının hasarlı olduğu, girişteki piknik masasının kırık olduğu ve turnikelerin bakımsız bir görünüm sergilediği ifade ediliyor. Kale çevresinde çöp birikintileri bulunması da dikkat çekiyor.

Kraliyet Sarayı ve Bizans Kilisesi bölümü geçildikten sonra kışla kısmına çıkan merdivenlerde toprak kayması yaşandığı görülüyor. Kalenin en yüksek noktası olarak bilinen ve zirve diye adlandırılan bölüm ile Prens John Kulesi’nin zincirlerle kapatıldığı dikkat çekerken, ziyaretçiler üçüncü bölüm olarak bilinen Kraliyet Sarayı kısmından geri dönmek zorunda kalıyor.

Okunmayan tabelalar, paslı turnikeler, kırık levhalar

Alanın çeşitli noktalarında okunmayan tabelalar, paslı turnikeler, telle bağlanmış tuvalet kapıları, paslı aynalar, kırık yönlendirme levhaları ve paslı zincirlerle kapatılmış bölümler dikkat çekiyor. Girişte yer alan kırık masa ve bazı duvarlar bakımsızlık nedeniyle risk oluşturuyor.

Bazı bölümlerin neden kapalı olduğu sorulduğunda, sergi odalarının yıllar önce bakıma alındığı, zirve noktasının geçmişte yaşanan düşme olayları nedeniyle kapatıldığı, Prens Kulesi’nin ise bakım gerektirdiği için ziyarete kapalı olduğu söyleniyor. Ancak bakım çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin görevliler net bir tarih veremiyor. Tuvalet kullanım ücreti 35 TL, kale giriş ücreti kişi başı 50 TL ve bir fincan kahvenin 150 TL olduğu tarihi mekandaki mevcut durum, ziyaretçiler tarafından üzüntüyle karşılanıyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026, 02:36