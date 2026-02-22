Yasa dışılığı önleyin

Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri Ayhan Sarıçiçek, KKTC’nin en fazla istihdam sağlayan ve devlete en yüksek vergi katkısı sunan sektörlerinden biri olan casino işletmeciliğinin hak ettiği ilgiyi görmediğini açıkladı. Sarıçiçek, Güney Kıbrıs’ta sektöre yönelik teşviklerle KKTC ile rekabet ortamı yaratıldığını belirtti. “Güneyde destek, KKTC’de köstek” ifadelerini kullanan Sarıçiçek, Güney Kıbrıs’ın örnek aldığı KKTC casino sektörünün devletten destek almadan kendi dinamikleriyle büyüdüğünü kaydetti. Yasal statünün netleştirilememesi, uluslararası tanıtım eksikliği, ulaşım maliyetlerinin düşürülememesi ve yasadışı faaliyetlere karşı yeterli müdahalenin yapılmaması nedeniyle sektörün zor şartlar altında faaliyet gösterdiğini söyledi. Şans Oyunu Salonu sektörü olarak da anılan casino işletmeciliğinin toplam ekonomik hacminin 1,2 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Sarıçiçek, sektörün doğrudan 14 bin kişiye istihdam sağladığını, dolaylı katkılar hariç devlet bütçesine yılda yaklaşık 220 milyon dolar doğrudan ödeme yapıldığını vurguladı.

Geniş bir ekonomik zincir

Casino yatırımlarının yalnızca oyun alanlarından ibaret olmadığını belirten Sarıçiçek, sektörün otelcilik, restoran, ulaşım, tedarik, inşaat ve hizmet alanlarıyla geniş bir ekonomik zinciri beslediğini aktardı.

Güney Yatırımlarını Artırıyor

Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri Sarıçiçek şunları söyledi:

“Güney Kıbrıs’ta artan yeni casino yatırımları rekabeti büyütüyor. Direkt uçuş imkânı ve Avrupa pazarına engelsiz erişim avantajı, Güney’in müşteri portföyünü genişletmesini sağlıyor.

KKTC ise uluslararası izolasyon ve aktarmalı ve pahalı ulaşım zorunluluğuna rağmen sektörde güçlü bir konum elde etti. Ancak sektör temsilcileri, rekabetin hızlandığı bir dönemde destek olmadan ilerlemenin zorlaşacağını belirtiyor.

Türkiye’nin yanı sıra Lübnan, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden gelen yüksek gelir grubuna mensup turistlerin KKTC’yi tercih ettiği ifade ediliyor.

Bu ziyaretçi profili yalnızca oyun oynamıyor; lüks konaklama, restoran, alışveriş ve VIP hizmet tüketimiyle ekonomiye güçlü bir çarpan etkisi sağlıyor. Sektör temsilcilerine göre casino turizmi, klasik tatil turizmine kıyasla çok daha yüksek katma değer üretiyor.

“Belirsizlik Değil, Strateji”

Sarıçiçek, sektörün uzun vadeli bir vizyonla yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, talepleri sıraladı:

"Uzun vadeli devlet stratejisi.

Uluslararası tanıtım desteği.

Ulaşım maliyetlerinin düşürülmesi.

Yasal çerçevenin netleştirilmesi.

Sanal Kumar Uyarısı

KKTC’de yasak olmasına rağmen sanal casino faaliyetlerinin sürdüğüne yönelik iddialar olduğunu belirten Sarıçiçek, “casino sektörü bugün, Kamu Maliyesine önemli katkı sağlıyor. Döviz girdisi yaratıyor. Binlerce aileye gelir sunuyor. Rekabet artarken, sektöre net bir stratejik destek verilmemesi halinde güneye karşı olan avantajımızı zamanla kaybedeceğiz” şeklinde konuştu.

Sektörün mesajı

Sarıçiçek, açıklamasında sektörün mesajını da aktardı:

“Yasal casino yatırımları korunmalı, desteklenmeli ve sürdürülebilir bir turizm politikasının parçası haline getirilmelidir. Online mecralarda sıkı bir duruş sergilenerek reel ekonomide sanaldan binlerce kat fazla insana sağlanan ekmek kapısı korunmalıdır.

İdareciler, Kıbrıs’ın kuzeyindeki Casino İşletmeciliğinin dünya genelindeki başarısıyla yarattığı hayranlığı koruyarak büyütmelidir.”

