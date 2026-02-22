Pamir yakaladı

Keman kutusuna sakladığı uyuşturucuyla ülkeye giriş yapmak isterken Ercan Havalimanı’nda yakalanan 25 yaşındaki A.G. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine tespit edilen zanlı hakkında 5 gün ek tutukluluk kararı alındı.

Soruşturmayı yürüten polis, 17 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, KKTC’ye giriş yapacak olan zanlının Dedektör Köpek Pamir’in tepki vermesi üzerine kontrol edildiğini aktardı.

Polis, zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, keman kutusu içerisinde yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye bildirdi.

Polis memuru, zanlının suçüstü hali gereği derdest edilerek tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, emare alınan maddenin analize gönderileceğini, alınması gereken ifadeler bulunduğunu ifade ederek, zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

