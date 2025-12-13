Darp izi bulunmadı

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki İranlı Reem Mohamedalamin Ahmed Ali, kaldığı apartmanın park alanında ölü olarak bulundu. Genç kızın cansız bedeni, apartman sakinlerinin fark etmesi üzerine yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; dün saat 11.30 sıralarında, Ortaköy’de 15. Sokak'taki apartmanın park alanında bulunan Ali’nin bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenesinde, darp veya cebir izine rastlanmadı. Genç kızın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken; polis ekipleri, apartmanın çevresinde inceleme gerçekleştirerek kamera görüntülerini emare olarak aldı. Genç kızın arkadaşlarından da ifade alındığı öğrenildi.



