Yara almadan kurtuldu

Lefkoşa’ya bağlı Meriç köyünde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dere yatağına düştü. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Dereye düşen aracı ise Sivil Savunma ekipleri çıkardı. Suyun içerisinde girmekten çekinmeyen ekipler aracı çıkarmak için yarım saat uğraştı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

Elde edilen bilgilere göre; kaza dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki SV 791 plakalı araçla Meriç köyü içerisinde seyreden sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek, dere yatağına uçtu.

Sürücü olay sırasında kendi imkânlarıyla araçtan çıkara, polise haber verdi.

Kaza ihbarının ardından Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler, çevrede olası toprak kayması ve su taşkını riskine karşı önlemler aldı. Ekipler, dere yatağına düşen aracı çekici yardımıyla çıkardı.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Araç sürücüsünün ifadesine başvurulurken, kazanın nedenleri araştırılıyor.