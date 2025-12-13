Ekipler sahada

Selin hasar verdiği Girne’ye bağlı Dikmen’de temizlik, yol bakım ve altyapı onarım çalışmaları sürüyor. Selin etkili olduğu bir diğer bölge olan Çatalköy’de de çalışmalar devam ediyor.

Dikmen Belediyesi ekipleri, çamur deryasına dönen cadde ce sokaklarda temizlik yaparken,

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, bölgeye giderek, selin neden olduğu tahribatı yerinde inceledi.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre; Çavuş, sel sularının etkilediği yolları, zarar gören altyapı noktalarını ve taşkının sürüklediği alanları gezerek bölgedeki durumu kapsamlı şekilde değerlendirdi.

Bakan Çavuş, incelemeler sırasında yetkililerden, yağışın yoğunluğu ve selin oluşturduğu hasar hakkında detaylı bilgi aldı.

Ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuş, “Dikmen’de yaşanan sel felaketinin etkilerini sahada görmek ve oluşan zararı doğrudan tespit etmek için buradayız. Bölgenin ihtiyaçlarını ve öncelikli müdahale noktalarını yerinde inceliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çavuş, selin ardından vatandaşlarla da bir araya gelerek, yaşadıkları sorunları dinledi.

Açıklamada, Dikmen’de etkilenen bölgedeki hasarın giderilmesi için gerekli adımların kısa sürede planlanacağı da belirtildi.

Hayat normale dönüyor

Çatalköy–Esentepe Belediyesi bölgede hayatın normale dönmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çatalköy–Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bölgede etkili olan yağışların ardından hasar gören ve mağduriyet yaşayan vatandaşları yerinde ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başkan Kırok, ekiplerle birlikte sahayı dolaşarak hem altyapıda oluşan sorunları tespit etti hem de vatandaşların taleplerini birebir dinledi. Yağmur sonrası oluşan olumsuzlukların giderilmesi için belediye birimlerine acil müdahale talimatı verdi.

