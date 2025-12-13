İnfial yarattı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 11 yaşındaki torununa tecavüz etmekle suçlanan, E.Ö.(E-63), dün çıkarıldığı mahkeme tarafından 2 ayı geçmemek şartıyla, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Polise yapılan şikayet üzerine geçtiğimiz hafta tutuklanan ve mahkemeye çıkarılarak hakkında 8 gün ek tutukluluk emri temin edilen zanlı, teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Kapalı olarak gerçekleştirilen oturumda, savcılık; zanlı E.Ö.’nün işlediği iddia edilen suçun vahametine dikkat çekerek, zanlının davaları görüşülünceye kadar tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı avukatının itirazı üzerine uzun süren bir duruşma gerçekleştirildi. Duruşma sonunda mahkeme; zanlının, davaları görüşülünceye kadar ve her halükarda 2 ayı geçmemek şartıyla, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

