Suçlamaları kabul etmedi

Suna ERDEN

Mali Polis tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında 5 gün ek tutukluluk emri alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Duruşmada zanlının bir kişiden daha 100 bin Euro rüşvet istediği iddia edildi.

Mali Şube’de görevli Müfettiş Muavini Ertem Hoca, zanlının “rüşvet alma, rüşvet teklif etme, rüşvet talep etme, görevi kötüye kullanma, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu ve kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlarından tutuklandığını anımsattı.

Hoca, soruşturmanın, 4 şahsın zanlının rüşvet aldığına ve talep ettiğine dair ifade vermesiyle başlatıldığını belirtti.

Hoca, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının 2022 ile 2024 yılları arasında Lefkoşa’da devlet dairelerinde yapılacak olan çeşitli işlemlerin hızlandırılması veya sonuçlandırılması için bazı şahıslardan para aldığı yönünde ciddi bilgiler edindiklerini söyledi.

Polis, bu kapsamda zanlının farklı tarihlerde toplam 220 bin Euro ile 35 bin Sterlin rüşvet aldığına dair bulgular bulunduğunu kaydetti.

Müfettiş Muavini Hoca, zanlının yine aynı dönemde bir devlet arazisinin kiralanmasına onay verilmesi amacıyla görevli bir memura 200 bin Sterlin rüşvet teklif ettiğini belirtti.

Polis, ayrıca zanlının, devlet dairesinde yürütülecek bir işlem için 200 bin Sterlin rüşvet talebinde bulunduğunun da tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıdan toplam üç adet gönüllü ifade alındığını, üçüncü ifadenin itiraf içerikli olduğunu, diğer iki ifadenin ise olgulara ilişkin ayrıntılar içerdiğini açıkladı. Hoca, zanlının ikametgahında yapılan aramada 9 mm çapında şarjör ve 50 adet 9 mm canlı merminin bulunduğunu ve emare olarak alındığını ifade etti.

Bir itirafçı daha ifade verdi

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak 8 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 39 kişinin sorgulandığını, 21 ifade temin edildiğini kaydetti. Polis, son alınan ifadelerden birinin zanlının devlet kurumunda yapılacak bir işlem için bir şahıstan 100 bin Euro rüşvet istemesine dair olduğunu açıkladı. Polis, zanlının emare alınan cep telefonunun incelendiğini, yapılan araştırma sonucu telefonun 2025 yılı Kasım ayında aldığını, bu nedenle eski telefonunun arandığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, emare alınan ses ve görüntü kayıtlarının incelemeye gönderildiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, 5 gün ek süre talep etti.

Avukatı ek süreye itiraz etmedi

Zanlının avukatı süreye itiraz etmezken, polis sorular yöneltti. Savunma, zanlının verdiği 3 ifadenin içeriğini sordu. Polis, bir ifadenin evinde bulunan mermilerle ilgili kabul yönünde olduğunu, diğer iki ifadenin ise rüşvetle ilgili olduğunu ve zanlının suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Savunma, zanlının eski telefonuyla ilgili izahat verip, vermediğini sordu, polis izahat verdiğini söyledi.

Savunma daha sonra zanlının böbreklerinde sorun olduğunu, son 2 gündür şikayetlerinin arttığını belirterek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Mahkeme; zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

