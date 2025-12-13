Sevenleri üzgün

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın kurucularından, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın sanat danışmanı, bir dönem öğretim görevlisi olarak görev yapan Hilmi Özen 81 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatronun kurumsallaşması, genç yeteneklerin yetişmesi ve sahne sanatlarının gelişmesi için uzun yıllar emek veren Özen’in vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.

Genç TV kurucusu Ertan Birinci’nin kayınpederi, Meliz Birinci’nin babası olan Hilmi Özen’in cenazesinin Pazar günü Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

Saygıyla anılacak

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu tarafından yapılan açıklamada, Özen’in kaybının büyük bir üzüntüyle karşı-landığı ifade edilerek, tiyatro sanatına yaptığı hizmetlerin her zaman saygıyla anılacağı belirtildi. Açık-lamada, merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm tiyatro camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.

Hilmi Özen, konservatuvar eğitiminin ardından Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nda yönetici ve oyuncu olarak görev aldı.

Uzun süre devlet tiyatrolarının yönetiminde bulunan Özen, daha sonra Cumhurbaşkanlığı bünyesinde sanat danışmanlığı yaptı ve son olarak Yakın Doğu Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görevini sürdürdü.