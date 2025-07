‘Denge’ bozuldu

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ın kuzeyinde bir yandan ekonomik krizden söz ediliyor, diğer yandan trafiğe her ay 2 binden fazla yeni aracın çıktığı belirtiliyor. Araç sayısının ada genelinde 450 bini aşmasına karşın yollar yetersiz kalıyor, trafik kazalarında ciddi artışlar oluyor. Ayrıca binlerce kişinin araç ruhsatı çıkarmadığı bilindiği halde etkili bir önlem alınamıyor.

Vatandaşlar, araç sayındaki artışı büyük ölçüde toplu taşımacılığın yetersiz olmasına bağlıyor. Hükümetin bu konuda etkin önlemler almasını isteyen vatandaşlar; Güney Kıbrıs’ın yaptığı gibi uluslararası ihaleye çıkılarak, yeni otobüslerle taşımacılık hizmeti verecek bir şirketin görevlendirilmesini öneriyor.

Ne dediler?..

İdris Koç

“Bir yandan ekonomik krizden bahsedilirken, diğer yandan her ay trafiğe 2 binden fazla araç çıkıyor. Trafikteki araç sayısının 450 bini aştığı söyleniyor. Demek ki insanların durumu iyidir ki araba alıyorlar. Diğer yandan artan araç sayısı nedeniyle kazalar da meydana geliyor ve bu kazalara neden olanların büyük çoğunluğu yabancılardan oluşuyor. Her evde en az iki araç var ve bu da ekonomik durumların iyi olduğunu gösteriyor. Toplu taşımacılık araç sayısı fazladır. Türkiye’de ve güneyde toplu taşımacılık var ve insanlar her yere onlarla gidiyor, ancak burada insanlar markete bile araba ile gidiyor Bu konuda bir çalışma yapılmasını bekliyoruz.”

Murat Atlamaz

“Bende de iki araç var ve gerçekten çok fazladır. Toplu taşıma KKTC’de yaygın olmadığı için işe gidip gelirken ikisini de mecbur olduğumuz için kullanıyoruz. Benim evime 200 bin lira maaş giriyor ve yetmiyor. Otobüsler saatte bir kalkıyor ve insanlar kullanamıyor. Bir çözüm bekliyoruz, devlet buna el koymalı. Toplu taşımacılığın güvenli bir şekilde yapılması teşvik edilmeli.”

Ahmet Ozanalp

“Ekonomik krize rağmen her ay 2 binden fazla araç trafiğe çıkıyor. Yollar çok berbat ve araç sayısı arttıkça kazalar da artıyor. Benim de üç arabam var ve mecburen kullanıyorum. Çocuğum başka yerde, ben başka yerde, eşim de başka yerde çalıştığı için araçları mecburen kullanmak zorunda kalıyorum. Toplu taşımacılığın olmaması nedeniyle insanların evlerinde minimum iki araç vardır. Toplu taşımacılık sürekli olarak gündeme geliyor, ancak hiçbir şey yaptıklarını göremedik.”

Ahmet Babahan

“Yollarımızda herhangi bir geliştirme veya önlem alma gibi çalışmalar yokken, her ay iki binin üzerinde yeni aracın trafiğe çıkması çok kötü bir durumdur. Bu durum, işe giden insanlar için belli saatlerde çok büyük bir sıkıntıdır. Bir yanda ekonomik kriz varken, diğer yandan da lüks tüketimlerimiz vardır. Toplu taşımacılığın iyi olmaması nedeniyle insanlar borca girerek araba alıyor. Bu noktada beklentimiz çok ama çözülemeyecek bir sorun gibi görünüyor. Köylerde yaşayan insanlar çok zor durumdadır. Lefkoşa’ya işlerini yapmak için gelecek olanlar da mecburen arabalarını kullanıyor. Bundan sonra da herkes kendi arabasıyla gitmeye alıştığı için kimse otobüse binmez.”

Nail Manav

“Bir yandan ekonomik krizden bahsediliyor, diğer yandan her ay 2 binin üzerinde yeni araç trafiğe çıkıyor. Bu çok sıkıntılı bir durumdur çünkü bu kadar arabayı bu yollar artık kaldırmıyor. Toplu taşıma olmadığı için bugün herkes kendi araçlarını kullanıyor. Toplu taşıma olsa bence kimse arabasını kullanıp da kendi arabasını harcamaz. Yetkililerden beklentimiz toplu taşıma sorununu artık çözmeleridir.”

Soner Türkel

“Trafikteki araç sayısının 450 bini aştığı söyleniyor. Trafiğe o kadar çok hızlı çıkılıyor ki, arabalar bu yollar bu araçları ne kadar daha çekecektir? Toplu taşımacılıkla ilgili Ulaştırma Bakanı’nın iyi bir önerisi var ve hayata geçip geçmeyeceği belli değildir. Türkiye’de toplu taşımacılık geliştiği için insanlar tercih ediyor. Mesela Lefkoşa’ya gittiğimiz zaman, akşam geri köye dönmeye otobüs bulamayız. Bu konuda iyi bir çalışma bekliyoruz.”

Rüstem Nizam

“Ayda 2 binden fazla araç trafiğe çıkmaya devam ediyor. Bu kadar araç trafiğe çıkmaya devam ederse kesinlikle bu ülkede bu kadar arabayı yollar kaldırmayacaktır. Yollar yetersiz ancak buna rağmen hala bu trafiğe yeni araçlar çıkmaya devam ediyor. Toplu taşımacılığın geliştirilmesi gerekiyor. Yolları hafifletmeleri adına toplu taşımacılığı hayata geçirmeleri gerekiyor.”

Osman Belin

“Bir yandan ekonomik krizden bahsediliyor, diğer yandan her ay yüzlerce araba trafiğe çıkıyor. Bu durum da ülkenin kendisinin normal olmaması gibi bir durumdur. Kırsal kesimlerde herkes, şehirlerdeki işlerini halletmek için ve toplu taşıma olmadığı için insanlar arabaları ile bu işlerini halletmek zorundadır. Köylerden otobüsler sabah çıkıyor, sonra da başka otobüs bulamadıkları için mecburen arabalarını kullanıyorlar. Yetkililerden benim hiçbir beklentim yoktur. Bugüne kadar yaptıkları bellidir.”