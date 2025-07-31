Eşitlik sağlandı

Yılın başından bugüne kadar Kıbrıs’ın kuzeyinde meydana gelen kazalarda 26 can kaybı ya-şanırken, güneyde 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta bu yıl trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı-nın 25 olduğunu, geçen yıl ise aynı dönemde bunun 26 olarak kayda geçtiğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca Güney Lefkoşa’da ve Baf’ta geçen gün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 20 yaşındaki Kiriakos Antoniu ile 21 yaşındaki Panayiotis Siyik’in hayatlarını kay-bettiğini belirtti.

Gazete, ilk kazanın Lefkoşa’nın güneyinde Eylence bölgesinde, 20 yaşındaki Kiriakos Anto-niu’nun kullandığı aracın, başka bir araçla çarpışmasıyla meydana geldiğini, çarpışma sonucun-da Antoniu’nun aracının yoldan çıkarak sürüklendiğini yazdı.

İkinci kazanın ise Baf’a bağlı Kissonerga bölgesinde, 21 yaşındaki Panayiotis Siyik’in kul-landığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkması neticesinde gerçekleşti-ği belirtildi.