Özersay aday olmadı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, partisinin yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağını duyurdu. Özersay, öncelikli hedeflerinin erken bir genel seçimle hükümete gelerek, ülkedeki yolsuzluk, partizanlık ve çürümüşlüğü ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı. Özersay, kendisinin de bu seçim sürecinde aday olma yönünde bir düşüncesi olmadığını ve Parti Meclisi’ne bu yönde görüş bildirdiğini belirtti. Parti Meclisi’nin oybirliğiyle aldığı kararı kamuoyuyla paylaşan Özersay, devletin kurumsal yapısının çöktüğünü ve bu düzeyde bir çürümüşlüğe karşı mücadelenin Cumhurbaşkanlığı makamı aracılığıyla etkili şekilde yürütülemeyeceğini savundu. Bu nedenle HP’nin Cumhurbaşkanlığı’ndan çok hükümette yer almayı anlamlı ve gerekli gördüğünü ifade etti.

HP lideri Özersay şunları söyledi:

“Bilindiği üzere Halkın Partisi yolsuzluklara, hırsızlıklara, partizanlığa, liyakatsizliğe, hukuksuzluklara karşı mücadele eden, ülkedeki çürümüşlüğü ortadan kaldırma hedefiyle çalışan bir siyasi partidir. Meclis dışında olmamıza rağmen ortaya koyduğumuz muhalefetin etkili ve sonuç alıcı olduğu herkesin malumudur. Ancak son dönemde sahte diplomadan rüşvete, yasa dışı işlemlerle devlet kurumlarının batırılmasına varıncaya kadar çok ciddi bir toplumsal ve siyasal çürümüşlükle, yozlaşmayla karşı karşıyayız.

Devlet bu haldeyken, devletin kurumları sapır sapır dökülürken devletin başı anlamına gelen Cumhurbaşkanlığının, yani devlet başkanlığının yetkileriyle bu sorunlara karşı, bu düzeyde bir çürümüşlüğe karşı etkili şekilde mücadele etmenin pek de mümkün olamayacağı herkesin malumudur. Bu batırılan ve adeta çöken devlet yapısının yeniden ayağa kaldırılması için, yolsuzluklara ve adaletsizliklere karşı etkili bir mücadele için bu dönemde Halkın Partisi olarak biz Cumhurbaşkanlığından ziyade hükümette yer almayı çok daha anlamlı ve gerekli görüyoruz.”

Erken genel seçime hazırlanacağız

Özersay, “Parti Meclisi ülkemizin içinde bulunduğu şartları, konjonktürü dikkate alarak Halkın Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmaması yönünde karar almıştır. Halkın Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayını çıkarmayacak ancak yapılacak bir erken genel seçime hazırlanarak hükümete gelip ülkedeki bu yıkımı ortadan kaldırmak, yolsuzluklara, hırsızlıklara ve partizanlığa son vermek için çalışacaktır” dedi.

“Bildiğiniz üzere Halkın Partisi olarak biz Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak bugüne kadar yerleşmiş kalıpların dışında farklı bir çözüm şeklini tarif ettik ve buna evrimsel, adım adım ilerleyen işbirliğine dayalı alternatif bir yol, “üçüncü yol” adını verdik” diyen Özersay şöyle devam etti:

“Sadece Kıbrıs’taki tarafların değil, Garantörlerin de dahil olacağı şekilde bölgemizde işbirliğine dayalı bir vizyon tarif ettik. Aradan geçen son 10 yılda Kıbrıs Türk siyasetinde bu kavramın, yani Kıbrıs sorununun çözümünde işbirliği kavramının giderek yerleşmesinden ve siyasi yelpazenin tüm kesimlerinin bunu benimsemeye başlamış olmasından memnuniyet duyuyoruz.

Biz bu seçim sürecinde adayların ortaya koyacakları vizyon ve yaklaşımları kendi vizyonumuza göre değerlendireceğiz, aday olacak olanlara bazı soru ve eleştirilerimiz de olacak. Bu şekilde parti tabanımıza ve vatandaşlarımıza yol göstermeye çalışacağız, vatandaşların seçimde kararlarını sağlıklı bir şekilde vermelerine, oylarını buna göre vermelerine yardımcı olmaya çalışacağız. Dolayısıyla Halkın Partisi olarak bu Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde aktif bir katılım göstereceğiz, Kıbrıs sorunu ve Cumhurbaşkanlığıyla bağlantılı konularda açıklamalarımızı, önerilerimizi ve eleştirilerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu anlayış temelinde Halkın Partisi tabanına vizyonumuz çerçevesinde ışık tutup seçmenin hür iradesiyle karar vermesine yardımcı olacağız.”

Pazarlık yapmayacağız

Tüm pazarlıklara kapalı olduklarını ifade eden Özersay, şunları söyledi:

“Öte yandan şunu da net şekilde şimdiden vurgulamak istiyoruz: Henüz resmi olarak seçim süreci başlamamış olmasına rağmen bazı kesimler arasında birtakım pazarlıkların yapıldığı ve adaylara destek açıklamalarının bu pazarlıkların sonucunda geldiği hem bilinmekte, hem de konuşulmaktadır. Halkımızın bu türden yaklaşımları doğru bulmadığını da dikkate alarak Halkın Partisi olarak bu seçim sürecinde partimizle görüşmek isteyen tüm adaylarla görüşeceğimizi, kapımızın açık olacağını ancak hiçbir parti veya aday ile makam-mevki pazarlığı yapmayacağımızı özellikle şimdiden vurgulamak istiyoruz.”