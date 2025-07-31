Affını istedi

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu Ahmad Hamandoush, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı; birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek ülkeye girdiği gerekçesiyle cezaevine gönderildi. Zanlının ifadesinde Suriye'de yaşayan babasının kalp hastası olduğunu; bu nedenle ülkesine dönmek amacıyla KKTC’ye geçiş yaptığını söylediği aktarıldı.

Polis memuru; mahkemede verdiği ifadede, 29 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında Demirhan bölgesinde, Ciğerim Restoran önlerinde devriye görevinde bulunan ekiplerin zanlıyı yol kenarında şüpheli hareketlerde bulunurken fark ettiğini söyledi.

Polis; yapılan sorgulamada, Ahmad Hamandoush’un, Haspolat bölgesinde henüz tespit edilemeyen bir noktadan gelip, birinci derece askeri yasak bölgeyi gizlice geçerek KKTC topraklarına giriş yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis; zanlının ifadesinde Suriye'de yaşayan babasının kalp hastası olduğunu, bu nedenle ülkesine dönmek amacıyla KKTC’ye geçiş yaptığını beyan ettiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

