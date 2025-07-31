Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu Ahmad Hamandoush, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı; birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek ülkeye girdiği gerekçesiyle cezaevine gönderildi. Zanlının ifadesinde Suriye'de yaşayan babasının kalp hastası olduğunu; bu nedenle ülkesine dönmek amacıyla KKTC’ye geçiş yaptığını söylediği aktarıldı.
Polis memuru; mahkemede verdiği ifadede, 29 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında Demirhan bölgesinde, Ciğerim Restoran önlerinde devriye görevinde bulunan ekiplerin zanlıyı yol kenarında şüpheli hareketlerde bulunurken fark ettiğini söyledi.
Polis; yapılan sorgulamada, Ahmad Hamandoush’un, Haspolat bölgesinde henüz tespit edilemeyen bir noktadan gelip, birinci derece askeri yasak bölgeyi gizlice geçerek KKTC topraklarına giriş yaptığının tespit edildiğini açıkladı.
Polis; zanlının ifadesinde Suriye'de yaşayan babasının kalp hastası olduğunu, bu nedenle ülkesine dönmek amacıyla KKTC’ye geçiş yaptığını beyan ettiğini belirtti.
Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
Affını istedi
Güneyden kuzeye kaçak bir şekilde giriş yapan Suriyeli Ahmet, babasının çok hasta olduğunu ve ülkesine dönmek istediğini söyledi
Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu Ahmad Hamandoush, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı; birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek ülkeye girdiği gerekçesiyle cezaevine gönderildi. Zanlının ifadesinde Suriye'de yaşayan babasının kalp hastası olduğunu; bu nedenle ülkesine dönmek amacıyla KKTC’ye geçiş yaptığını söylediği aktarıldı.
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