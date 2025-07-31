Aşırı sürat hastalığı

Ülkede son haftada meydana gelen 67 trafik kazasında 3 can kaybı oldu, 26 kişi yaralandı.

Aynı dönemde yapılan trafik denetimlerinde, suç işlediği tespit edilen 2 bin 560 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığının açıklamasına göre; 21-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen 67 kazanın 3’ü ölümle, 26’sı da yaralanmayla sonuçlandı.

Dönem içinde meydana gelen trafik kazalarının 23’ü süratli araç kullanmaktan, 15’i dikkatsiz sürüş-ten, 12’si kavşakta durmamaktan, 8’i yakın takipten, 9’u ise diğer etkenlerden kaynaklandı.

Toplam hasar miktarı 2 milyon 875 bin 156 TL olan kazaların 28’i Girne’de, 16’sı Lefkoşa’da, 12’si Ga-zimağusa’da, 7’si İskele’de ve 4’ü Güzelyurt’ta meydana geldi.

2 bin 560 sürücüye yasal işlem yapıldı

Aynı dönemde ülke genelindeki trafik denetimlerinde toplam 16 bin 222 araç sürücüsü kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 2 bin 560 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Sürücülerin en fazla süratten dolayı rapor edildiği suçların dağılımı şöyle:

“Sürat 612, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 289, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 199, trafik ışıklarına uymamak 3, trafik levha ve işaretlerine uymamak 96, muayenesiz araç kullanmak 114, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 60, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 263, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 45, dikkatsiz sürüş 36, alkollü içki tesiri altında araç kullan-mak 71, tehlikeli sürüş 21, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak 20, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 10, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 40, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 22, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 8, özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak 5, diğer trafik suçları 845.”