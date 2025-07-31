Kadına şiddet tırmanışta

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tatlısu’da, Ecevit Babacanlı isimli adam eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı.

Zanlının eşine önce tokat vurup boğazını sıktığı, ardından bahçedeki su hortumuyla sırtına defalarca vurduğu ve “öldürürüm seni” diyerek tehdit ettiği belirtildi.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Çağlar Yiğitel; zanlının, 29 Temmuz 2025 tarihinde Tatlısu’da, ikametgahı içerisinde eşiyle tartıştığı esnada, yüzüne tokat vurup ardından boğazını sıkarak darp ettiğini söyledi. Tartışmanın devamı sonucunda, zanlının bahçede bulunan su hortumunu alarak eşinin sırtına defalarca vurarak ciddi şekilde darp ettiğini anlatan polis; zanlının, eşine hitaben, “öldürürüm seni” diyerek şiddet tehdidinde de bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis; mahkemeden, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme; zanlının, 30 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 500 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.