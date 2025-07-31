Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’ya bağlı Tatlısu’da, Ecevit Babacanlı isimli adam eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı.
Zanlının eşine önce tokat vurup boğazını sıktığı, ardından bahçedeki su hortumuyla sırtına defalarca vurduğu ve “öldürürüm seni” diyerek tehdit ettiği belirtildi.
Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Çağlar Yiğitel; zanlının, 29 Temmuz 2025 tarihinde Tatlısu’da, ikametgahı içerisinde eşiyle tartıştığı esnada, yüzüne tokat vurup ardından boğazını sıkarak darp ettiğini söyledi. Tartışmanın devamı sonucunda, zanlının bahçede bulunan su hortumunu alarak eşinin sırtına defalarca vurarak ciddi şekilde darp ettiğini anlatan polis; zanlının, eşine hitaben, “öldürürüm seni” diyerek şiddet tehdidinde de bulunduğunu açıkladı.
Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis; mahkemeden, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme; zanlının, 30 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 500 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.
Kadına şiddet tırmanışta
Eşini su hortumuyla döven Ecevit, 30 bin lira ödeyip serbest kaldı
Hüseyin ÇİÇEK
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.
YORUMLAR
Bu Adamın Eşine karşı İşlediği Suçtan onun kadar Muhteşem Külliyemizde oturan Bakanlar ve Bakmayanlarımız Suçlu değilmidir yani ?
İngiltere’de Bir Kadını öldürmek için Boğazını Sıkmak Su Hortumu ile de öldürmek için Siddet uygulamak Suçlarına verilen Ceza Suçlular Ülkesi KKTCdeki gibi 30bin TL değil ‘ 30 Yıldır !Ülkemizde Kadina Şiddetin minimuma indirilebilmesi için muhteşem Külliyemizdeki 3 Ay Tatil yapan Bakanlarımızın Kadına Şiddet yasalarının değiştirmesi gerekmiyor mu yani ?