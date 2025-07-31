İkisi de tutuklandı

Suna ERDEN

Haspolat’ta, bir üniversite kampüsünde bulunan öğrenci yurdunda gerçekleştirilen operasyonda, Nijerya uyruklu Wisdom Chimele Ekekentah uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı. Aynı adreste tespit edilen lyanioluwa Ebinumoli Kassım’ın ise 609 gündür ülkede izinsiz kaldığı belirlendi. Her iki zanlı da tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polis; zanlı Ekekentah’ın uyuşturucu tasarrufu, zanlı Kassım’ın ise KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis; 29 Temmuz 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında düzenlenen aramada, Ekekentah’ın odasında yapılan kontrolde çok sayıda uyuşturucu madde ve paketleme malzemesi ele geçirildiğini söyledi. Polis; masa üzerinde bin 680 TL nakit para, alüminyum folyoya sarılı 17 adet hintkeneviri türü madde, öğütücü, kesilmiş folyolar ve toplamda yaklaşık 25 gram ağırlığında uyuşturucu içerdiği değerlendirilen materyallerin bulunduğunu belirtti.

Polis; zanlı Ekekentah’ın olay yerinde suçüstü yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

609 günlük kaçak yaşam

Polis; aynı yurtta kalan lyanioluwa Ebinumoli Kassım’ın ise 29 Kasım 2023’ten bu yana KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin ortaya çıktığını söyledi. Polis; zanlının 609 gündür yasal statüsüz şekilde ülkede bulunduğunu ve bu nedenle tutuklandığını açıkladı.

İkisi de tutuklu

Polis, Wisdom Chimele Ekekentah ile ilgili yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında alınacak ifadeler olduğunu; ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirtti. Polis; lyanioluwa Ebinumoli Kassım hakkında yürütülen KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan yürütülen soruşturma kapsamında ise Muhaceret Dairesiyle yazışmalar yapılacağını, ihraç işlemleri başlatılacağını kaydetti. Polis; her iki zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; her iki zanlının da soruşturma amaçlı olarak 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.