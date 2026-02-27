Desteğimiz sürecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs’ın haklı mücadelesinde her zaman yanında olacaklarını vurguladı.

Kurtulmuş, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Kurtulmuş mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile milli iradenin kalbi Gazi Meclisimizde bir araya geldik. Bölgemizi yakından ilgilendiren güncel gelişmeleri tüm boyutlarıyla değerlendirdiğimiz görüşmede, parlamentolarımız arasındaki işbirliğini daha da güçlendirecek adımları ve müşterek çalışmalarımızı ele aldık. Kuzey Kıbrıs’ın haklı mücadelesinde her zaman yanında olacağız, Kıbrıslı soydaşlarımızın her türlü hak ve hukukunun teminat altına alınması için dün olduğu gibi bugün de mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

“Son derece kıymetli”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, yaptığı açıklamada yararlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına her alanda verdiği desteğin son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi ile TBMM arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin, iki ülke arasındaki dayanışmayı daha da pekiştireceğini belirten Öztürkler, ortak geçmiş ve ortak gelecek perspektifi doğrultusunda ilişkilerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Yaşar Güler, Ziya Öztürkler ile görüştü

Bu arada Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

