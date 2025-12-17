Destek sözü verdi

Şehit Ruso Ortaokulu öğrencileri, çevreye duyarlı ve saygılı nesiller yetiştirmeyi ve öğrencilerin doğayla bağ kurmasını hedefleyen “Yeşil Okullar Projesi" kapsamında, plastik şişe kullanımının azaltılması ve çevreye en az zararı verecek bir bilinç yaratmak amacıyla termos kullanımının artırılmasına yönelik proje sundu.

Öğrenciler, projeleriyle ilgili dilekçeyi Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman’a sunarak, bu konuda destek istedi.

Erhürman, bir çevre mühendisi olarak, çevre konusunda gösterilen duyarlılıktan dolayı tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Nilden Bektaş Erhürman, “Çevre çok önemli, atıklar ve az atık kullanımı konusu bir kültür olmalıdır. Bu kapsamda yürütülecek her türlü projeye bizler hazırız. Her alanda olduğu gibi, burada da iş birliği önemlidir. Siz, çocuklar yeter ki isteyin biz yaparız.” dedi.

Erhürman, ülkenin çevre konusunda avantajlı bir ülke olduğunu, çevre sorunları yaşanmasına rağmen, bilinçli şekilde üretilen çevre koruma amaçlı projelerin oldukça önemli adımlar olduğunu ifade etti.

“Çocuklarla yapılan her proje, sevgi ve enerji içerir”

Nilden Bektaş Erhürman, projelendirilen okullarda farkındalığın artmasına yönelik çalışmayı desteklemekten memnuniyet duyduğunu da vurgulayarak, küçük yaştan çevreyi sahiplenmenin ve desteklemenin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Okullarda çevre destekli projeleri görmenin mutluluk verici olduğunu kaydeden Erhürman, “Bu anlamlı yolda vazgeçmek yok, bilinçlenerek yola devam” dedi. Bu tarz projelerle okullarda anlamlı kazanımların elde edileceği vurgusunu yapan Erhürman, fikirler üreterek, bunları yazıya dökmenin, bugün burada bir araya gelmenin önemli olduğunu ve sorumluluk bilincini geliştirdiğini belirtti.

“Çevre yönetimine destek olunması, iş birliğini gerektirir ve çevreyi sahiplenip, özellikle çocuklarla yapılan her proje, sevgi ve enerji içerir.” diyen Erhürman, öğretmenlere de bu konuda gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.

Mazharoğlu: Önemli başarılara imza attık

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Müdürü Ergin Mazharoğlu ise, kabulden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 4 yıldır “Yeşil Okul” kapsamında yürütülen çalışmalarla önemli başarılara imza attıklarını belirtti.

“Teknoloji ve Tasarım” dersi kapsamında yürütülmesi hedeflenen ilgili projede termos kullanımını arttırmayı amaçladıklarını ifade eden Mazharoğlu, bunun teşviki için kampanyanın okullarında başlamasını istediklerini söyledi ve Nilden Bektaş Erhürman’ı Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’na davet etti.

Mazharoğlu, projenin çevreyi korumak, çevre bilinciyle farkındalığı yüksek nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlandığını vurguladı.

Mazharoğlu ziyaret anısına Nilden Bektaş Erhürman’a hediye takdiminde de bulundu.

