‘Devlet zarar görüyor’

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkede son dönemde siyasi kirlenme, rüşvet ve yolsuzluk vakalarının arttığını belirterek bunun devlet yapısına ve milli mücadeleye zarar verdiğini söyledi. Özersay, Ankara’da Kıbrıs Türk Kültür Derneğinde düzenlenen söyleşide konuştu ve katılımcıların sorularını yanıtladı. Etkinliğe KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile Türkiye’de yaşayan bazı KKTC vatandaşları katıldı.

Özersay konuşmasında, son yıllarda üst düzey kamu görevlileriyle siyasilerin karıştığı rüşvet ve yolsuzluk iddialarının arttığını ifade ederek bu durumun Kıbrıs Türklerinin devlet kurma sürecine zarar verdiğini dile getirdi. Siyasi yozlaşmanın, egemenlik ve kendi kendini yönetme iradesini zayıflattığını vurgulayan Özersay, ülkedeki kötü gidişattan çıkışın temiz siyaset ve yolsuzlukla mücadele anlayışıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Halkın Partisinin kurulduğu dönemde kirli siyasetin ülkenin en temel sorunu olarak tespit edildiğini hatırlatan Özersay, bugün gelinen noktada bu tespitin doğruluğunun daha net görüldüğünü belirtti.

Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özersay, yakın dönemde kapsamlı bir çözüm ihtimalinin düşük olduğunu ancak uluslararası aktörlerin de dahil olacağı bazı iş birliklerinin çözümden önce hayata geçirilebileceğini ifade etti.

