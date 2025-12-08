Hareketli döneme girildi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği temaslarını değerlendirdi. Yoğun bir haftanın geride kaldığını belirten Erhürman,”Geçtiğimiz haftadan daha yoğun bir haftaya başlayacağız” dedi.

Erhürman, uzun süren durgunluğun ardından hareketli bir döneme girildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, iç politika ve hazırlık çalışmalarına eşlik eden görüşmeler kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi, İsveç Büyükelçisi ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ile ayrı ayrı bir araya geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, ayrıca Strazburg’da düzenlenen Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi toplantısının tamamlandığını, toplantı gündeminde Taşınmaz Mal Komisyonu ve genel olarak mülkiyet sorunlarının yer aldığını açıkladı.

Temassızlık dönemi sona erdi

Erhürman, bu temasların, uzun süre devam eden temassızlık döneminin sona erdiğine işaret ettiğini ve önümüzdeki dönemde diplomatik temasların daha yoğun biçimde sürdürüleceğini kaydetti.

Erhürman paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun bir haftayı geride bıraktık. İçerideki pek çok işin ve hazırlığın yanında, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi, İsveç Büyükelçisi ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ile görüşmeler yaptık. Strazburg'da gerçekleşen, Taşınmaz Mal Komisyonu ve genelde mülkiyet sorunu ile ilgili Delegeler Komitesi toplantısı da geride kaldı. Geçtiğimiz haftadan daha yoğun bir haftaya başlayacağız. Uzun bir temassızlık döneminden sonra yoğun diplomatik temasların gerçekleştiği Aralık ayını geride bırakarak yeni yıla merhaba diyeceğiz. Dediğim gibi çok uzun bir durgunluktan sonra başladı bu süreç. Üstelik dünyanın da bölgenin de fazlasıyla sorunlu ve hareketli olduğu bir dönemde. Temkinliyiz, tedbirliyiz. Küçük de olsa doğru adımlarla başlamak çok önemli. Hataya yer yok. Halkımızı tamamlanan her adımdan şeffaf bir biçimde haberdar etmeye devam edeceğiz. Soğukkanlılık, sabır, sebat ve kararlılıkla, hep birlikte yürüyeceğiz."

