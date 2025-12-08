Kapıya gel

Abdullah SUİÇMEZ

Rum tarafının üçüncü geçiş kulübesini kapalı tutması ve muhaceret işlemlerini kasıtlı bir şekilde ağırlaştırması nedeniyle dün karşılıklı geçişlerde benzeri görülmemiş bir izdiham yaşandı.

Geçiş süresinin 2 saati aşması nedeniyle hem Kıbrıslı Türk, hem de Kıbrıslı Rum sürücüler liderlere bir kez daha çağrıda bulunarak bu sorunun çözümünü istedi.

Larnaka’dan uçuşu olan çok sayıda insan da uçağını kaçırınca bunun kabul edilemez bir uygulama olduğunu söyledi.

Diyalog Medya’ya konuşan sürücüler, liderlerin 11 Aralık’ta görüşeceğini ve bu görüşmenin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı María Ángela Holguín’in huzurunda gerçekleşeceğini belirterek “Bayan Holguin liderler görüşmesi öncesinde Metehan’ı ziyaret etmeli ve burada yaşanan işkenceyi yerinde görmelidir” dedi.

Ne dediler…?

Ahmet Kuman

“Geçişlerde yaşanan sorun günden güne kötüye gidiyor. Rum tarafı geçişleri daha da zorlaştırıyor.

Kimlik kontrollerini çok uzatıyorlar, olan halka oluyor. Güneyde bazı ürünler daha ucuz olduğu için oraya gidiyoruz. Üstelik döviz yüksek olmasına rağmen yine orada birçok ürün daha ucuz.”

Andreas Sandes

“Havaalanına yolcu götürüyorum, yetişir miyiz bilmiyorum. Sürekli Metehan’da yoğunluk oluyor.

Kapı genişletilmeli ve yeni kapılar açılmalıdır.”

Adnan Aksoy

“Metehan’da birkaç tane daha şerit açılabilir. Büyük bir zaman kaybı yaşıyoruz. Alışverişe gitmek istiyoruz ama bir saattir bekliyoruz. Rumlar da kapılarda çile çekiyor, çözüm olursa her iki taraf da rahatlar.”

Ziya Ergüçlü

“Artık yeni kapılar açılsın ve mevcut kapılardaki memur sayısı çoğaltılsın”.

Doğan Karabina

“Metehan’da genişletme çalışmaları yapılıyor. Ancak yeni kapıların açılması gerekiyor. Lefkoşa’da iki araçlı geçiş kapısı açılabilir.”

Güral Ataker

“Güneye gezmeye gidiyorum; artık barış olmalı, sınır kapıları kaldırılmalıdır.”

Mehmet Ergenekonlar

“Güneyde çalışıyorum, sürekli geçiş yapıyorum, bu nedenle büyük sorun yaşıyorum. Güney işlemleri yavaşlatıyor, kasıtlı yapıyorlar. Bu sorun güneyden kaynaklanıyor, bizden değil. Kabine bir memur koyuyorlar ve işlemler yavaşlıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı María Ángela Holguín, gelsin ve kapılarda yaşanan olayları görsün.”

Mustafa Orolman

“Bir saati aşkın süredir bekliyorum. Sürekli aynı sorun yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’dan bu sorunu çözmesini bekliyoruz.”

Pınar Sulo

“Bence kapıları çoğaltmaları gerekiyor. Biz çözüm beklerken, yollarda perişan oluyoruz. Evden çıkarken bir buçuk saati beklemeyi göze alıyoruz ve çocukların acıkma ihtimaline karşı yanımıza yiyecek alıyoruz.”

Süleyman Tecimer

“Güneyde çift kabin var ama tek personel çalışıyor, geçişlerin bu şekilde aksamasının nedeni güneydir. Teknolojiyle kimlik taramaları hızlandırılabilir, geçişler rahatlatılabilir.

Karşı tarafın niyetinden şüphe ediyorum ama kendi vatandaşlarını da mağdur ediyorlar.”

Andrea Beşok

“Bazılar iş, bazıları alıveriş için bazıları da gezmek için güneye gidiyor. Ben gezmek için gidiyorum ama 2 saattir kapıda bekliyorum. Yeni kapılar açılırsa o zaman belki geçişler rahatlar.”