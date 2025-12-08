Zengin yemeği oldu

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’da kurulan açık pazarda sebze ve meyve fiyatları vatandaşın cebini zorlamaya devam ediyor. Erken üretim olan enginar tanesi 80 TL’den satılırken, kestane 400 TL ile pazardaki en pahalı ürün ola-rak dikkat çekti.

Muşmula ve zencefilin fiyatı 250 TL, yaban mersini ve mısır paketleri ise 200 TL’den alıcı bekledi.

Bezelye, hurma ve kolakas 150-200 TL arasında, kırmızı ve sultani üzüm 100-150 TL, yeşillikler ve ıspanak 100 TL civarında satıldı. Sebzeler arasında domates 30-60 TL, kabak 60 TL, patates ve salatalık ise sırasıyla 25 ve 20 TL’den tezgâhlarda yer aldı.

Pazara gelenler, enginar başta olmak üzere birçok ürünün bütçelerini zorlayacak fiyatlarda olduğunu söyledi.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Kestane: 400 TL

Muşmula: 250 TL

Zencefil: 250 TL

Yaban mersini (Paketi): 200 TL

Bezelye: 200 TL

Mısır (5 tane): 200 TL

Hurma: 200 TL

Kolakas: 150 TL

Acı biber: 150 TL

Sultani üzüm: 150 TL

Formaza erik: 150 TL

Armut çeşitleri: 150 TL

Kapya: 150 TL

Mantar: 140 TL

Avokado: 100 TL

Kırmızı üzüm: 100 TL

Yeşillik (3 tane): 100 TL

Ispanak (3 tane): 100 TL

Yeşil biber: 100 TL

Turp: 100 TL

Nar: 100 TL

Elma çeşitleri: 100 TL

Enginar (Tanesi): 80 TL

Fasulye: 70 TL

Pancar: 70 TL

Mango (Tanesi): 70 TL

Muz: 60- 70 TL

Kırmızı Washington: 70 TL

Domates: 30-60 TL

Kabak: 60 TL

Soğan: 50 TL

Havuç: 50 TL

Limon: 50 TL

Brokoli (Tanesi): 40 TL

Patlıcan: 40 TL

Portakal: 35 TL

Mandalina: 35 TL

Karnabahar (Tanesi): 30 TL

Marul (Tanesi): 30 TL

Sarımsak (Tanesi): 25 TL

Patates: 25 TL

Salatalık: 20 TL