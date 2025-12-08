Zengin yemeği oldu

Abdullah SUİÇMEZ
Lefkoşa’da kurulan açık pazarda sebze ve meyve fiyatları vatandaşın cebini zorlamaya devam ediyor. Erken üretim olan enginar tanesi 80 TL’den satılırken, kestane 400 TL ile pazardaki en pahalı ürün ola-rak dikkat çekti.
Muşmula ve zencefilin fiyatı 250 TL, yaban mersini ve mısır paketleri ise 200 TL’den alıcı bekledi.
Bezelye, hurma ve kolakas 150-200 TL arasında, kırmızı ve sultani üzüm 100-150 TL, yeşillikler ve ıspanak 100 TL civarında satıldı. Sebzeler arasında domates 30-60 TL, kabak 60 TL, patates ve salatalık ise sırasıyla 25 ve 20 TL’den tezgâhlarda yer aldı.
Pazara gelenler, enginar başta olmak üzere birçok ürünün bütçelerini zorlayacak fiyatlarda olduğunu söyledi.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Kestane: 400 TL
Muşmula: 250 TL
Zencefil: 250 TL
Yaban mersini (Paketi): 200 TL
Bezelye: 200 TL
Mısır (5 tane): 200 TL
Hurma: 200 TL
Kolakas: 150 TL
Acı biber: 150 TL
Sultani üzüm: 150 TL
Formaza erik: 150 TL
Armut çeşitleri: 150 TL
Kapya: 150 TL
Mantar: 140 TL
Avokado: 100 TL
Kırmızı üzüm: 100 TL
Yeşillik (3 tane): 100 TL
Ispanak (3 tane): 100 TL
Yeşil biber: 100 TL
Turp: 100 TL
Nar: 100 TL
Elma çeşitleri: 100 TL
Enginar (Tanesi): 80 TL
Fasulye: 70 TL
Pancar: 70 TL
Mango (Tanesi): 70 TL
Muz: 60- 70 TL
Kırmızı Washington: 70 TL
Domates: 30-60 TL
Kabak: 60 TL
Soğan: 50 TL
Havuç: 50 TL
Limon: 50 TL
Brokoli (Tanesi): 40 TL
Patlıcan: 40 TL
Portakal: 35 TL
Mandalina: 35 TL
Karnabahar (Tanesi): 30 TL
Marul (Tanesi): 30 TL
Sarımsak (Tanesi): 25 TL
Patates: 25 TL
Salatalık: 20 TL