Yoldan çıktı, takla attı

Lefkoşa–Güzelyurt anayolunda dün gece meydana gelen trafik kazası, Muhammad Shahzad’ın (36) yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Kaza, sürücü Shahzad’ın yoldan çıkarak, takla atması sonucu gerçek-leşti.

Elde edilen bilgilere göre; saat 22.30 sıralarında Zet Karting yakınlarında yaşandı.

Yönetimindeki JH 418 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametinden Güzelyurt’a doğru seyreden Mu-hammad Shahzad, Zet Karting isimli işletme önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon haki-miyetini kaybederek yolun solundan çıkıp bordür taşlarına çarptı.

Kontrolden çıkan araç birkaç kez takla attı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler olay yerine vardığında sürücünün araç içinde hareketsiz halde bulunduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza nedeniyle Lefkoşa–Güzelyurt anayolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polisin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından araç çekiciyle kaldırıldı ve trafik akışı normale döndürüldü.

Kazanın kesin nedeni, yapılacak soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2025, 09:48