Geçitkale sakini 39 yaşındaki Halil Efe Beydağ aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Sevenlerini üzdü

Ergün YAHAT

Geçitkale köyünün tanınan ve sevilen simalarından Halil Efe Beydağ (39) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Genç yaşta gerçekleşen ani vefat, ailesi, yakınları ve köy halkı başta olmak üzere tüm sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.
Beydağ’ın önceki akşam evinde olduğu bir sırada ani rahatsızlık geçirdiği, hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybettiği öğrenildi. Beydağ’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öngörülürken, kesin sonucun bugün yapılacak otopsiyle belli olacağı açıklandı. 
 

