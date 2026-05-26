Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), enerji maliyetlerini etkileyen unsurlardaki artışlar nedeniyle elektrik tarifelerinde düzenleme yapma zorunluluğu doğduğunu duyurdu.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, kurumun son 14 aylık süre zarfında elektrik tarifelerinde herhangi bir düzenlemeye gitmediği belirtildi. Bu süre içerisinde yakıt fiyatlarında yüzde 60’ın üzerinde, hayat pahalılığında yüzde 38 ve döviz kurlarında yüzde 18’in üzerinde artış meydana geldiği ifade edildi.
Açıklamada, maliyetleri etkileyen tüm faktörlerin değerlendirilmesi sonucunda, KIB-TEK’in mali yapısının sürdürülebilmesi amacıyla elektrik tarifelerine 1 Haziran 2026 itibarıyla yüzde 22 oranında artış yapılmasının zorunlu hale geldiği kaydedildi.
ELEKTRİĞE %22 ZAM GELDİ
Doğru Söz - 4 saat Önce
TL kullandığımız için bedel ödemediğimiz tek bir gün bile yok. Eee peki niye TL. TL Erdogandir. TL siyasi iktidarın ta kendisidir. Para birimi Siyasi iktidarın aynasıdır. Ee niye TL, Eee niye Erdoganı secersiniz a gamaşalar?
Tamer Karadeniz - 23 saniye Önce
Elektrik, su ve her turlu vergi ve harclara durmadan zam yaparak bunu dunyanin icinde bulundugu duruma baglamak disinda, KKTC halkinin yasamini az da olsa kolaylastiracak bir ekonomik vizyonunuz ve misyonunuz var mi acaba?
Bu topluma az bile...