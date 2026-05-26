ELEKTRİĞE %22 ZAM GELDİ 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), enerji maliyetlerini etkileyen unsurlardaki artışlar nedeniyle elektrik tarifelerinde düzenleme yapma zorunluluğu doğduğunu duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, kurumun son 14 aylık süre zarfında elektrik tarifelerinde herhangi bir düzenlemeye gitmediği belirtildi. Bu süre içerisinde yakıt fiyatlarında yüzde 60’ın üzerinde, hayat pahalılığında yüzde 38 ve döviz kurlarında yüzde 18’in üzerinde artış meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, maliyetleri etkileyen tüm faktörlerin değerlendirilmesi sonucunda, KIB-TEK’in mali yapısının sürdürülebilmesi amacıyla elektrik tarifelerine 1 Haziran 2026 itibarıyla yüzde 22 oranında artış yapılmasının zorunlu hale geldiği kaydedildi.