Girne’ye bağlı Alsancak’ta bulunan Merit Royal Diamond Hotel’de, Ortadoğu’daki gelişmelerin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz jeopolitiğine etkilerinin ele alındığı kapsamlı bir panel gerçekleştirildi.

EUROPolitika (Avrupa Politikaları Risk Analizi ve Araştırmaları Derneği), Liberal Demokrasi Hareketi ve Merit Royal Diamond Hotel’in ana sponsorluğunda organize edilen “Bölgesel Türbülans Çağında Kıbrıs: Ortadoğu Gelişmeleri ve Güney Kıbrıs’ta Seçim Gündemi” başlıklı panelde bölgedeki güncel gelişmeleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Panel dün 15.00 ile 17.30 saatleri arasında gerçekleştirildi. Panele Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katıldı.

Prof. Dr. Ahmet Sözen, Dr. İpek Borman, Mete Hatay, Prof. Dr. Nur Köprülü ve Dr. Nikolaos Stelya’nın konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü ise Dr. Oğuz Ufuk Haksever üstlendi.

Prof. Dr. Nur Köprülü, Ortadoğu’daki gelişmeler ve bu gelişmelerin bölgeye yansımalarını değerlendirdi. Prof. Dr. Ahmet Sözen, Ortadoğu’daki gelişmelerin Kıbrıs sorununa etkilerini ele aldı. Mete Hatay Ortadoğu’daki gelişmeler ışığında Kıbrıs’ta iki toplum arasındaki ilişkileri analiz ederken, Dr. İpek Borman, Kıbrıs sorunu ile Güney Kıbrıs’taki seçim gündemini değerlendirdi. Dr. Nikolaos Stelya ise Güney Kıbrıs seçimlerindeki gelişmeler ve seçim sonrası sürece ilişkin öngörülerini paylaştı.

Liberal Demokrasi Hareketi Başkanı Engin Deniz Görgüner, panelin gerçekleşmesine katkı koyan Merit Royal Diamond Hotel’e, EuroPolitika Dergisi’ne, konuşmacılara ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.