Esnaf satıştan memnun

Hamit ER Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda Ramazan ayının vazgeçilmez ürünü Medine hurması kilosu 800 liradan satılırken, Cennet hurması 100 liradan alıcı buldu. Esnaf Cennet hurmasının ilgi gördüğünü belirterek, satışlardan memnun olduğunu belirtti. Pazarda çileğin kilosu 350 TL, şeftalinin 300 TL, kivi 200 TL’den alıcı beklerken, portakal 50, mandalina 35 liradan satışa sunuldu. Hostes 250 TL’den satılırken, ayrelli, mantar ve bezelye 200 TL’den tezgâhlarda yer aldı. Acı biber ile ayva 180 TL’den satışa sunuldu. Bakla ve kolakasın kilosu 150 TL olarak belirlendi. Gömeç (dört bağ), kapya biber, domates, salatalık ve patlıcan 100 TL’den alıcı buldu. Pancar ve sarma lahana 80 TL’den satışa sunulurken, kabak ile muzun kilosu 70 TL’den tezgâhlarda yer aldı. Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi: Hurma: 800 TL Çilek: 350 TL Şeftali: 300 TL Hostes: 250 TL Ayrelli: 200 TL Mantar: 200 TL Bezelye: 200 TL Kivi: 200 TL Acı Biber: 180 TL Ayva: 180 TL Armut: 150 TL Üzüm: 150 TL Bakla: 150 TL Kolakas: 150 TL Elma: 120 TL Gömeç (Dört Bağ): 100 TL Cennet Hurma: 100 TL Kapya Biber: 100 TL Domates: 100 TL Salatalık: 100 TL Patlıcan: 100 TL Pancar: 80 TL Sarma Lahana: 80 TL Kabak: 70 TL Muz: 70 TL Portakal. 50 TL Mandalina: 35 TL