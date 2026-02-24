Kontrolden geçirilecek

Lefkoşa’da evine Türkçe öğrenmeye gelen 12 yaşındaki Pakistan uyruklu kıza cinsel saldırıda bulunduğu ve tehdit ettiği öne sürülen 28 yaşındaki O.O. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Hakkında “çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı, şiddet kullanma tehdidi" suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 8 gün daha tutuklu kalması talep edildi. Zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 19 Şubat 2026 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Lefkoşa’da Fuat Mustafa Sokak üzerinde bulunan isimsiz apartmanın araba park yeri içerisinde kendisine sorduğu soruya cevap vermediği gerekçesiyle 12 yaşındaki kız çocuğuna hitaben "Bir şey söylemezsen seni öldürürüm" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını, çocuktan sosyal hizmet görevlileri eşliğinde alınan ifadede 2025 yılı Haziran ve Ağustos ayları içerisinde zanlının derslerine yardımcı olması için evine gelen çocuğa hitaben birçok kez "Seni seviyorum, seninle evlenmek istiyorum" deyip, üç kez yanağından rızası olmaksızın öpmek suretiyle çocuğun cinsel istismarında bulunup cinsel saldırı suçunu işlediğinin öğrenildiğini kaydetti. Polis, 2026 Şubat ayı içerisinde yine evine gelen çocuğa hitaben birçok kez "Seni seviyorum, seninle evlenmek istiyorum" deyip bir kez dudağından rızası olmaksızın öpmek suretiyle çocuğun cinsel istismarında bulunup cinsel saldırı suçunu işlediğini açıkladı. Polis, zanlının suçunu itiraf eder nitelikte gönüllü bir ifade verdiğini açıkladı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ifadeler alındığını kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceğini söyledi.

Polis, çocuğun da psikiyatri kontrolünden geçirileceğini, mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu belirterek, 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

