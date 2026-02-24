Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Dairesi yarından itibaren hava sıcaklığının dört derece düşerek 13-16 derece dolaylarında seyredeceğini; yarın ve perşembe günleri yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 24 Şubat-2 Mart tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, periyodun ilk günleri orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek rüzgar; çarşamba, perşembe ve cuma günleri yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.

Periyod süresince bölge genellikle alçak basınç ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün parçalı ve az bulutlu; çarşamba günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu; perşembe, parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu öğleden sonra ise az bulutlu ve haftanın geri kalanında ise parçalı ve az bulutlu olacak.

Komşuda da yağış var

Güney Kıbrıs’ta da yağmurlu bir hava bekleniyor. Rum Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre; Çarşamba günü, özellikle adanın batı yarısında, perşembe sabahının erken saatlerine kadar yer yer bulutlu ve yerel yağmurlu bir hava bekleniyor. Perşembe ve cuma günlerinin geri kalanında, özellikle dağlık ve iç kesimlerde, yer yer bulutluluğun artması ve izole yağmur yağması ihtimali bulunuyor. Troodos'un yüksek zirvelerinde ise kar veya sulu kar yağması muhtemel.

Çarşamba günü sıcaklık aynı seviyelerde kalacak, Perşembe günü ise belirgin bir düşüş gösterecek ve Cuma günü de çok az değişiklik göstererek ortalama iklim değerlerinin altında seyredecek.

