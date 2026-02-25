Hayati ve stratejik

Cumhuriyet Meclisi’nin dünkü toplantısında saatlerce tartışılan ‘Fiber Optik Protokolü’, iktidardaki 3 partiye mensup 27 milletvekilinin oylarıyla kabul edildi. Meclis toplantısı öncesinde sendikaların eylemi nedeniyle polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Bu arada Bakanlar Kurulu, Meclis çalışanlarıyla ilgili grev kararını yasaklama kararı aldı. Başbakan Ünal Üstel yaptığı konuşmada Fiber Optik Protokolü’nün hayati ve çok stratejik olduğunu söyledi. “Böylesi stratejik bir proje Türkiye Cumhuriyeti ile yapılmasın da kiminle yapılsın?” diye soran Üstel, Türk Telekom’un yıllık cirosunun 400 milyar dolar olduğunu belirtti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ise Fiber Optik Protokolü'nün; Anayasa'ya ve yasalara aykırı olduğunu, rekabeti ortadan kaldıracağını, eşitsizlik ve tekel yaratacağını kaydetti. UBP’den iki fire Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen Fiber Optik Protokolü’ne ilişkin onay yasa tasarısı 27 kabul, 20 ret oyuyla kabul edildi. Oylama açık yapıldı. Oylamaya katılmayan isimler UBP’den İzlem Gürçağ Altuğra ve Emrah Yeşilırmak oldu. Yeşilırmak’ın küçük bebeğinin rahatsızlanması üzerine hastaneye gitmek zorunda kaldığı, bu nedenle Meclis Genel Kurulu’na katılamadığı öğrenildi. İzlem Gürçağ Altuğra’nın ise UBP’de yaşadığı sorunlar nedeniyle nisaba destek vermeyeceği biliniyordu. Gün boyu neler yaşandı Fiber Optik Protokolü’nün görüşüleceği Cumhuriyet Meclisi önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis, Meclis girişine demir barikat kurdu. Greve çıkan sendika yetkilileri ve üyeleri Mecliste kurulan barikat önünde toplandı. Muhalefet milletvekilleri de eylemcilerin yanına gelerek, destek belirtti. Bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de Meclis önüne gelerek, destek oldu. Mecliste greve çıkan KTAMS, Kamu-İş, KAMUSEN ve HAKSEN'in yanı sıra KTÖS de iki okulda grev koyarak, Tel-Sen'e destek verdi. KTOEÖS de 14.00-15.30 saatleri arasında tüm okullarda greve yaptı. Bakanlar Kurulu, grevi 60 gün süreyle erteleme kararı aldı Bakanlar Kurulu, “elzem hizmet olması” nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’ndeki grevi 60 gün süreyle erteledi. Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sendikalar, grev erteleme kararını tanımadı Cumhuriyet Meclisi önündeki sendika yetkilileri, Bakanlar Kurulu'nun grev erteleme kararını tanımayacaklarını açıkladı. Grev erteleme kararı polis tarafından Meclis önündeki sendika yetkililerine duyuruldu ve “Bu İş Yerinde Grev Var” pankartlarının kaldırılması istendi. Meclis toplandı Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin görüşmesinin ardından barikat tek şerit olacak şekilde açıldı. Barikattan sadece vekiller, çalışanlar ve gazeteciler geçebildi ve Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Fiber Optik Protokolü" gündemiyle saat 13.00 sıralarında toplandı. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulunda “Anayasa temeldir, ihlal edilemez.” konulu konuşma yaptı. CTP Genel Başkanı İncirli, konuşmasında, geçen haftadan beridir ülkenin türbülans içerisinde olduğunu söyledi ve hükümete fiber optik protokolü ile ilgili sorunları çözmesi amacıyla zaman verdiklerini kaydetti. Kimsenin altyapıya karşı olmadığını hatta herkesin fikir birliği içinde olduğunu ancak sürecin çok kötü yürütüldüğünü, istişarelerin hiç yapılmadığını, protokol yapılırken Anayasa'ya, yasalara, ülkeye göre uygun olup olmadığına bakılmadığını ifade eden İncirli, protokol imzalanırken de bunların yapılmamasını eleştirdi. Ülkede itiraz istenmediğini, hükümetin öyle beklediğini ancak ülkenin 25 yıldan fazla bir zamanına mal olacak bu yanlış adımı anlatmaya, itiraz etmeye devam edeceklerini ifade eden İncirli, rekabetin de ortadan kaldırılmak istendiğini dile getirdi, böyle bir adım atılamayacağını, Anayasa'nın ihlal edilemeyeceğini vurguladı. Başbakan Üstel: Hayati ve çok stratejik bir proje Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Fiber Optik Protokolü’nün hayati ve çok stratejik olduğunu vurguladı. Genel Kurul'da söz alan Üstel, ülkeye hizmet edecek, halkı rahatlatacak daha birçok projeleri olduğunu ve halkın refahı için ne gerekirse yapacaklarını kaydetti. Üstel, bunları zaman zaman muhalefetle birlikte, zaman zaman sert tartışmalarla ve oy çokluğuyla yapacaklarını dile getirdi. Ekonomik örgütlerin de endişelenmemesini isteyen Üstel, "Biz buradayız. İlgili taraflar arasında görüşmeler yapılacak ve hemfikir olabilecekleri maddeler üzerinde düzeltmeleri yapacaklardır.” ifadelerine yer verdi. Projenin hayati ve çok stratejik olduğunu vurgulayan Üstel, “Bu proje geçtikten ve fiber optik kabloları bu ülkeye evden eve çekildikten sonra göreceksiniz ki, bu halkın menfaatini ve güvenliğini koruyacak ne sistemler varsa ülkeye gelecek. O yüzden biz hep diyoruz.. Bu ülkeyi artık dijital ada yapacağız” ifadelerine yer verdi. Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nin stratejik konumunda getirdiği hangi onay yasası olursa olsun, bunu imzalayacağını ifade etti. Arıklı oylama öncesi eleştirileri yanıtladı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Fiber Optik Protokolü”nün oylaması öncesinde eleştirileri yanıtladı. Türk Telekom’un büyük bir şirket olduğunu ifade eden Arıklı, fizibilite raporunun hazır olduğunu ancak durmadan değiştiğini aktardı, son halinin Maliye Bakanlığı tarafından iletileceğini kaydetti. Bakan Arıklı, önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhuriyeti ile siber saldırılar konusunda da anlaşma yapılması gerektiğini aktararak, BTHK’nın sürekli saldırıları önlemek için çalıştığını söyledi. “Verilerin burada saklanması bizim kırmızı çizgimizdir” diyen Erhan Arıklı, 30 milyon dolarlık bir yatırım istediğini belirtti. Erhan Arıklı, "Anayasa’ya aykırı olduğundan bu kadar eminseniz niye rahat değilsiniz? Bırakın Anayasa Mahkemesi karar versin" açıklamasını yaptı.