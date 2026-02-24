Ülkede kaçak yaşıyordu

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, 10 Haziran 2025 tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirilen “Tırpan Operasyonu” kapsamında 36 paket halinde hintkeneviri türü uyuşturucuyla yakalanan Bwehfa Mapis Istifanuus hakkındaki dava dün karara bağlandı. İki kez uyuşturucu taşıdığını ve 600 TL karşılığında kuryelik yaptığını itiraf eden sanık 5 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Sanık hakkında verilen kararı ağır ceza heyeti başkanı okudu.

Başkan, 10 Haziran 2025 tarihinde Hamitköy’de yaşayan sanığın evinde arama yapıldığını; yatak odasında 970 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını kaydetti.

Başkan, Istifanuus’un ifadesinde uyuşturucu maddeyi 9 Haziran 2025 tarihinde Lefkoşa’da bir konumdan aldığını ve ikametgahına getirdiğini söylediğini aktardı.

Mahkeme başkanı; sanığın ikinci ifadesinde 2025 yılı Mayıs ayında bir şahıstan 244 gram uyuşturucu aldığını ve başka bir şahsa teslim ettiğini, bu iş karşılığında 600 TL aldığını söylediğini aktardı.

Başkan, yapılan muhaceret kontrolünde Istifanuus’un 30 Kasım 2022 tarihinden yakalandığı 10 Haziran tarihine kadar ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirlediklerini açıkladı.

Başkan, sanığın kendi ikrarı, iddia makamı tarafından sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen 6 ayrı davadan suçlu bulunarak mahkum edildiğini açıkladı.

Uyuşturucu suçlarının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından son derece ciddi ve yaygın suçlar arasında yer aldığını vurgulayan Başkan, bu tür suçlara karşı mahkemelerin kamu menfaatini gözeterek etkin ve caydırıcı cezalar vermesi gerektiğini ifade etti.

Miktar çok yüksek

Mahkeme Başkanı, sanığın tasarrufunda bulunan uyuşturucu madde miktarının yüksek oluşunu ve suçun işleniş biçimini ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi. Başkan, “Uyuşturucu maddenin tür itibarıyla en hafif türler arasında yer alması ise ceza takdirinde sanık lehine dikkate alındı” dedi.

Sanığın, ülkede izinsiz ikamet ettiği bir dönemde bu nitelikte ve ağırlıkta suçlar işlemiş olmasının da aleyhine değerlendirildiğini kaydeden Başkan, öte yandan suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koyması, sabıkasız oluşu ve genç yaşta olması lehine hafifletici faktörler arasında sayıldığını kaydetti.

Başkan, tüm olgular ve yasal değerlendirmeler ışığında sanığı 5 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

