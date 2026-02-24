Sürücü serbest kaldı

Yılmazköy’de Hacı Hüseyin Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında 85 yaşındaki yayaya çarparak ağır yaralanmasına neden olan M.Y. (E-49) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Kaza nedeniyle beyin kanaması geçiren Erdoğan Korkuter’in hayati tehlikeyi atlattığı açıklanırken, tutuklanan sürücü M.Y. teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 19 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 sıralarında, Yılmazköy’de Hacı Hüseyin Sokak üzerinde zanlının yönetimindeki LF 682 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, o esnada yol üzerinde yaya olarak yürümekte olan Erdoğan Korkuter’e çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan yaya Erdoğan Korkuter’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisi ile Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığını kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde gerekli

soruşturmanın yapıldığını, ifadeler temin edildiğini kaydetti. Polis, ayrıca yaralının hayati tehlikeyi atlattığını ve yoğun bakımdan çıkarak, normal servise alındığını söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

