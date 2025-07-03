Evrakları sahteledi

Hüseyin ÇİÇEK

Yurt dışında yaşayan iki kişinin isimlerini resmi belgeye ekleyip taşınmaz mal alım izni aldırmaya çalışan Can Güveren tutuklandı. Zanlının yurt dışından vekalet aldığı 2 yabancının ismini, Bakanlar Kurulu’nun insiyatifinde olan taşınmaz mal alma izni listesine ekleyerek, resmi evrakta sahtecilik yaptığı belirtildi. Konu evrakı Gazimağusa Tapu Dairesi’ne sunan Can Güveren, görevlinin dikkati sayesinde yakalandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Salih Fidan Ersan; zanlının 30 Haziran tarihinde, yurt dışında bulunan ve vekaletlerini aldığı 2 kişinin adını, Bakanlar Kurulu tarafından verilen taşınmaz mal alım izni listesindeki isimlere ekleyerek; konu belgeyi sahtelediğini ve Tapu Dairesi’ne ibraz ederek tedavüle sürdüğünü açıkladı. Şikayetin aynı gün yapıldığını ve zanlının önceki gün tespit edildiğini belirten polis; mesele kapsamında aranmakta olan bir kişinin daha olduğunu ifade etti ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

