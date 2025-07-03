Hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, Ercan Havalimanı’nda sivil havacılıkta kullanılan klimalar bozulunca uçuşlar aksadı. Sıcak havada Hava Trafik Kontrolörleri personeli hizmet veremez duruma geldi. Bazı çalışanlar baygınlık geçirdiği için evine gönderildi. Bu nedenle bazı uçuşlarda rötar oldu. Sorunun giderilmesiyle personel işine devam etti, uçuşlar da normale döndü.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, Ercan Havalimanı’nda uçuşların bir süre durduğunu açıkladı. Kapısız, sivil havacılıkta kullanılan klimaların tamamen bozulduğunu ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda personelin hizmet veremediğini söyledi. Kapısız, arızalı ekipmanların yenilenmediğini, bu nedenle büyük bir sorunun yaşandığını belirtti. Ekipman bakım ve yenileme çalışmalarının ihmal edildiğini vurgulayan Kapısız, rahatsızlanan çalışanların evlerine gönderildiğini, açıkladı.

Sorun giderildi

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi de klimaların bozulduğunu doğruladı. Sofi, personelin çalışamaz duruma gelmesinden dolayı 3 uçuşta 30 ile 40 dakika rötar yaşandığını söyledi. Sofi, sorunun giderilmesiyle personelin işine devam ettiğini, uçuşların da normale döndüğünü kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2025, 09:43