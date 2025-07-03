Büyük başarı

Orta Doğu’daki savaşa karşın Güney Kıbrıs’ın turizmde istikrarlı bir şekilde ilerlediği, Larnaka, Limasol ve Baf’taki otellerde doluluk oranının en üst seviyeye ulaştığı bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre; bu yılın Ocak-Nisan 2025 döneminde turizm gelirleri 582 milyon 500 bin Euro’ya ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde turizm gelirlerinin 440 milyon 700 bin Euro olduğuna dikkat çekildi.

Fileleftheros gazetesi de İstatistik Dairesi’nin açıkladığı Nisan ayı verilerine dikkat çekti. Buna göre sadece Nisan ayında elde edilen turizm geliri, 2024 yılına göre yüzde 39.9 artış göstererek 304.2 milyon Euro’ya yükseldiğini yazdı. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında elde edilen turizm geliri 217.4 milyon Euro olarak açıklanmıştı.

2024’ün rakamları açıklandı

Alithia gazetesi, Rum Otelciler Birliği PASİKSE’nin yıllık genel kurulu çerçevesinde yapılan konuşmalara ve açıklanan verilere geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre, PASİKSE Başkanı Thanos Mihailidis yaptığı açıklamada, 2024 yılında, gelen turist sayısının, 3.8 milyon olan 2023 yılına oranla 2024’te yüzde 5.1 artarak 4 milyonu aştığını belirtti.

Mihailidis, 2024 yılında turizm gelirlerinin de arttığını, 3 milyar 200 milyon Euro gelir elde edildiğini, 2023'te ise bu rakamın 3 milyar Euro ile sınırlı kaldığını ifade etti.

Mihailidis, 2024 yılında Polonya’nın 337 bin turistle üçüncü büyük pazarı teşkil ettiğini, ikinci sırada 425 bin ile İsrail, birinci sırada ise bir milyon 300 binle İngiltere pazarının yer aldığını söyledi.

Otel konaklamaları konusunda ise Mihailidis, otellerde kalan turist oranının yüzde 64 olduğunu, yüzde 34 civarında turistin ise ya KKTC’de ya da Airbnb üzerinden lisanslı olan ve olmayan kiraladıkları yerlerde kaldığını belirtti.