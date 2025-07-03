Kara sevda

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşayan ve evli olduğu bildirilen 80 yaşındaki Tahsin Karagözlü, 56 yaşındaki eski kız arkadaşının evlenmek üzere olduğunu öğrenince çılgına döndü. Karagözlü; 56 yaşındaki damat adayı Ö.K.’yi sokak ortasında bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs etti. Dört ayrı yerden bıçaklanan damat adayı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Polis tarafından tutuklanarak “taammüden adam öldürmeye teşebbüs”, “ağır yaralama” ve “kanunsuz bıçak taşıma” suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarılan Tahsin Karagözlü’nün ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği bildirildi. Mahkeme; soruşturmanın tamamlanması için Karagözlü hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.

Dört kez bıçakladı

Mahkemede olguları aktaran polis; olayın 1 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Şehit Mustafa Akdeniz Sokak’ta yaşandığını söyledi.

Polis, Karagözlü ile Ö.K. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığını; bu esnada zanlının kanunsuz olarak taşıdığı 13.5 cm uzunluğundaki bıçakla Ö.K.’ye dört kez saldırdığını kaydetti. Polis; yaralanan Ö.K.’nin göğüs ve koltuk altı bölgelerinde 2 ila 4 santimetre arasında kesikler oluştuğunu, akciğer çevresinde ise 2 santimetre seviyesinde sıvı biriktiğini söyledi.

Polis; yaralının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’nde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Polis, zanlının 2 Temmuz tarihinde tutuklandığını; aynı tarihte evinde yapılan aramada mutfak içerisinde olayda kullanılan bıçağın bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Zanlının aynı gün itiraf niteliği gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını; alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu ifade etti. Polis; zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya olumsuz yönde etki edeceğini belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Mahkeme; hakkında “Taammüden adam öldürmeye teşebbüs” , “Ağır yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamalarıyla soruşturma yürütülen zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

