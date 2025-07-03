Polis araştırıyor

Ergün YAHAT

Lefkoşa’da Tahsin Yazıcı’nın evine yönelik gece yarısı gerçekleşen kundaklama girişimi tedirginlik yarattı. Olay, 26 Haziran 2025 Perşembe günü saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Eve döndüklerinde kapının yanmış ve açık olduğunu fark eden Yazıcı ailesi, durumu derhal polise bildirdi.

Olay yerine yaklaşık 5 dakika içinde intikal eden polis ekipleriyle birlikte içeri giren aile, yaptıkları ilk kontrolde evde herhangi bir hırsızlık belirtisi ya da eksik eşya olmadığını tespit etti.

Evde çıkan yangının kasten çıkarıldığı ve olayın bir kundaklama girişimi olabileceği ihtimali üzerinde duran Tahsin Yazıcı, ailece can güvenliklerinden endişe ettiklerini dile getirdi.

Yazıcı şunları söyledi:

“Eve geldiğimizde ev kapımızın yanmış ve açık olduğunu gördük. Derhal polise haber verdik.

Polis, takriben 5 dakika içerisinde geldi. Polislerle birlikte evde eşyalarımızın eksik olup olmadığını kontrol ettik, herhangi bir eksik söz konusu olmadığı kanaatine vardık. Evimizin ne amaçla yakıldığını bilmiyorum.”

Yazıcı, “üniversitede öğrenim gören üç çocuğum var. Böyle bir olayın ardından can güvenliğimiz konusunda ciddi kaygı duyuyoruz. Polis ekipleri konuyu hassasiyetle takip ediyor” şeklinde konuştu.