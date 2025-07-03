Kaçak oldukları anlaşıldı

Lefkoşa’da polis devriyesi sırasında fark edilince kaçmaya çalışan iki Nijeryalı zanlı, kısa sürede yakalandı. Yapılan kontrollerde; Oluwatoyosi Gafar Kolawole ve Damilola Olawale Ogunjob’ın uzun süredir KKTC'de izinsiz ikamet ettikleri belirlendi. Zanlılar mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alınırken, duruşmada oldular aktarıldı. Mahkemede olguları aktaran polis; zanlıların 28 Haziran 2025 tarihinde saat 15.00 sıralarında Gönyeli Atatürk Caddesi üzerinde yaya gezerlerken tespit edildiklerini söyledi. Polis; devriye görevi yapan Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin, şüpheli hareketler sergileyen iki şahsı durdurmak istediğini, ancak şahısların koşarak kaçmaya çalıştığını ifade etti. Polis; kısa sürede yakalanan zanlıların muhaceret kontrolünde, Oluwatoyosi Gafar Kolawole’nin 29 Kasım 2024’ten bu yana 211 gündür, Damilola Olawale Ogunjob’un ise 29 Kasım 2022’den itibaren toplam 942 gündür KKTC’de izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarıldığını; 3 gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde ihraç işlemleri için yazışmalar yapıldığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 2 gün ek süre talep etti. Mahkeme talebi onayladı.

